Viikon verkkokysely: Otatko koronarokotteen, kun se tulee saataville?

0

Ensimmäisiä koronarokote-eriä odotetaan Suomeen tämän hetken tiedon mukaan tammikuussa. Kyse on ensivaiheessa Pfizerin kehittämästä rokotteesta, joka on antanut kolmannen vaiheen testeissä 90 prosentin suojan sairastumista vastaan. Rokote ei ole yhtä aikaa kaikkien saatavilla, vaan sitä jaetaan eri ryhmille tietyssä järjestyksessä. THL on ilmoittanut rokotteen olevan saajalleen maksuton.

Suomessa kehitetään myös nenäsumuterokotetta, jonka arvioidaan olevan saatavilla vuoden kuluttua.

Aiotko sinä suojautua koronalta rokottautumalla, kun rokote tulee saataville? Vastaa viikon verkkokyselyyn ja jätä kommenttisi aiheesta.

Aiotko ottaa koronarokotteen? Kyllä

