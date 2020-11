Timo Vainikan agenttiseikkailu ensi-iltaan ensi sunnuntaina

0

Elokuvan tekoa harrastavan Timo Vainikan 19. elokuva tulee valkokankaalle marraskuussa Lappeenrannassa ja Imatralla.

Savitaipaleella nykyään asuvan, entisen lappeenrantalaisen Vainikan Prison-elokuva saa ensi-iltansa Imatran Bio-Vuoksessa sunnuntaina 15. marraskuuta.

Elokuvaa esitetään kahdesti myös Nuijamiehessä, 19. ja 26. päivä marraskuuta.

Prison on agenttielokuva, jonka tarina kertoo kahdesta salaisesta agentista, joilla on tehtävä Tanskassa. He joutuvat tulemaan Suomeen ja soluttautuvat vankilaan, koska kunnanjohtaja käyttää kunnan rahoja väärin.

Pääosin kaveriporukalla toteutettua elokuvaa on kuvattu Luumäen Taavetissa vihreällä kankaalla ja linnoituksessa sekä Tanskan Aalborgissa. Päärooleissa nähdään tällä kertaa Henri Parkko, Petri Parkko sekä Jorma Miettinen. Elokuvassa on rooli myös Luumäen kunnanjohtaja Anne Ukkosella.

Prison-elokuva Imatralla Bio-Vuoksessa su 15.11. klo 13 ja Lappeenrannassa Nuijamiehessä to 19.11. klo 18 ja to 26.11. klo 18.

KATI PULLINEN

toimitus@luumaenlehti.fi

