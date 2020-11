Kymen Lihatukku hakeutui konkurssiin

0

Kymen Lihatukun nimellä aikaisemmin tunnettu Kymen KV Oy on hakeutunut konkurssiin. Pesänselvittäjä Mika Liukkonen kertoo, että Kouvolan Korjalassa toimineen yrityksen pesänselvitys on vielä kesken. Velkaa konkurssiin haetulla yhtiöllä on vähintään satojatuhansia euroja.

Yrityksen omistaa luumäkeläinen Janne Toikka, jolla on edelleen sikala Luumäellä. Konkurssiin hakeutumisella pelastetaan sikala. Toikan Nasula Oy on suurin konkurssin velkojista.

– Omistaja totesi, ettei rahkeet riitä pidemmälle tappiollisen toiminnan pyörittämiseen, Liukkonen kertoo.

Velkojina ovat pankki ja läheisyritykset.

Kymen käräjäoikeudesta kerrotaan, että yrityksen suurin velkoja on omistajan toinen yhtiö Nasula Oy, jolle Kymen KV on velkaa 285 000 euroa. Oma Säästöpankki velkoo 225 000 euroa ja TFT Topfoods Trading 45 000 euroa.

Kaikkiaan velkojia on 19.

Yrityksen omistaja haki Kymen KV Oy:n konkurssiin lokakuun lopulla. Yrityksestä irtisanotut viisi työntekijät ovat jatkaneet käytännön alasajoa konkurssin jälkeen. Kymen KV:nä lopettanut lihatukku toimitti lihatuotteita itä – ja kaakkoissuomalaisiin kauppoihin.

Toikka osti Kymen Lihatukun syksyllä 2016. Edellisenä vuonna Kymen Lihatukun liikevaihto oli ollut 3,3 miljoonaa euroa.

Uuden omistajan alaisuudessa Kymen Lihatukun liikevaihto heikentyi. Viime vuonna se oli 2,5 miljoonaa euroa. Liiketappiota tuli 31 000 euroa.

Viime kesäkuussa Kymen Lihatukku siirtyi vuonna 2011 perustetun Kymen KV Oy:n nimen alle. Yrityksellä on edelleen 800 neliömetrin toimintatilat Kouvolan Korjalassa. Pesäselvittäjän mukaan yritykselle ei ole löytynyt jatkajaa.

MATTI TIEAHO

