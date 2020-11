Kunta on myymässä määräalan rakennuksineen

0

Luumäen kunta on myymässä perinnöksi saamansa maatilan pihapiiriä. Myytävän määräalan koko on noin 1,5 hehtaaria. Kohde oli myynnissä sähköisessä huutokaupassa ja tilasta tarjottiin 43 000 euroa. Kohteessa on rakennuksia, mutta vastuuriskien minimoimiseksi rakennukset luokiteltiin purkukuntoisiksi.

Kunnanhallitus esitti kokouksessaan kunnanvaltuustolle määräalan myymistä.

