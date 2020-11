Kuntavaalien äänestyspaikkana on kunnantalo

0

Vuoden 2021 kuntavaalit pidetään 18. huhtikuuta. Ennakkoon vaaleissa voi äänestää 7–13. huhtikuuta.

Ennakkoäänestyspaikat Luumäellä ovat kunnantalon käräjäsali Taavetissa ja Jurvalassa sijaitsevan monitoimitalo Toukolan kahvio.

Taavetissa voi ennakkoäänestää maanantaista perjantaihin kello 10–18, sekä viikonloppuna kello 10–13. Jurvalan ennakkoäänestyspiste on avoinna maanantaista perjantaihin kello 15–18 ja viikonloppuna kello 10–13.

Ennakkoäänestys hoitolaitoksissa toteutetaan Vallikodilla, Palvelukeskus Mäntykodin asunto-osassa, Patteritie 10:ssä, Kannuskoskikodissa ja Oljamikodissa. Varsinaisena äänestyspäivänä 18. huhtikuuta vaalipaikka on kunnantalo Taavetissa.

Kunnanhallitus pyysi myös puolueita nimeämään ehdokkaat vaalilautakunnan sekä vaalitoimikunnan vaaliin joulukuun alkuun mennessä. Vaalien järjestelyissä on myös otettava huomioon koronatilanne.

Äänestyspaikoissa on voitava pitää riittävät turvavälit ja äänestäjien sekä vaalitoimitsijoiden turvallisuus on varmistettava. Oikeusministeriö ohjeistaa vielä myöhemmin kuntia ennakkoäänestyspaikan varusteluista, kuten esimerkiksi vaalivirkailijoiden mahdollisesta suojavarustuksesta.

