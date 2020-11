Pääkirjoitus: Tuttu kohde pitää herätä näkemään ja kokemaan

0

On aina erityisen myönteistä, kun laajempi hankekokonaisuus pilkkoutuu konkreettisiksi kouriintuntuviksi osiksi. Vielä kun mukana on paikallista tarttumapintaa, mielenkiinto herää väistämättä.

Hyvästä esimerkiksi käy Suvorovin Suomi -dokumenttisarja, joka hiljattain Youtubessa julkaistiin. Sarjan neljännessä osassa käsitellään Taavetin ja Kärnäkosken linnoituksia. Historia tulee siis perin lähelle nykytekniikan keinoin.

Kun sosiaalisen median kanavissa törmää väistämättä myös varsin heikkotasoiseen sisältöön, on miellyttävää katsoa huolellisesti toteutettua dokumenttia, jonka tuotantoon on panostettu. Kuva ja ääni on laadukasta sekä ote asiantunteva ja luottamusta herättävä.

Kaihertamaan jää ainoastaan tietty pintapuolisuus. Kun kahta kohdetta käsittelevän jakson pituus on vajaat 14 minuuttia, Taavetissa ja Kärnäkoskella ehditään sananmukaisesti vain piipahtaa. Toki koko viisiosaisen dokumenttisarjan pituus on niin sanotusti määrämittainen eli kesto on yhteensä noin tunnin ja vartin.

Yksittäisten jaksojen jälkeen katsoja jää kuitenkin väistämättä kaipaamaan lisää. Se lienee tavoitekin, siis mielenkiinnon herättäminen. Koko Suvorov-hankkeen tarkoituksena on edistää tapahtumamatkailua ja myös tuoda kohteita alueen ihmisten tietoisuuteen. Väki pitää saada kiinnostumaan ja liikkeelle.

Paikallisissa nähtävyyksissä on se erikoinen ongelma, että ne ovat liian lähellä ja muuttuvat ajan myötä helposti itsestäänselvyysiksi. Tarvitaan siis jokin herättävä tekijä näkemään ja kokemaan tututkin asiat uudesta näkökulmasta. Siihen vartin dokumenttivideo on oiva työkalu.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@luumaenlehti.fi

