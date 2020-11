Luumäen veroprosentit ovat säilymässä ennallaan – korotuspainetta prosenteissa kuitenkin on

0

Luumäen veroprosentit ensi vuodelle ovat pysymässä ennallaan.

Tuloveroprosentti on 20,50 ja edellisen kerran sitä korotettiin vuonna 2018.

Lukujen valossa korotuspainetta olisi. Vuonna 2021 talouden saaminen tasapainoon edellyttäisi 0,5 prosentin veronkorotusta. Suunnitelmavuosien 2021–2023 kestävämmän tasapainon saavuttaminen vaatisi 1,5 prosentin veronkorotusta.

Kunnassa katsotaan, että ensi vuoden alijäämäennuste on vielä siedettävällä tasolla ylijäämät huomioiden, mutta tulevien vuosien veronkorotustarve on suuri. Ensi vuoden talousarvioehdotus on 271 217 euroa alijäämäinen. Yhden tuloveroprosentin korotuksen vaikutus on noin 639 000 euroa.

Myös kiinteistöveroprosentit pysyvät ennallaan.

Edellisen kerran kiinteistöveroja korotettiin vuosi sitten, jolloin korotusta tuli yleiseen kiinteistöveroon sekä vakituisten ja muiden asuinrakennusten verotukseen 0,05 prosenttiyksikköä.

Kunnanhallitus käsitteli asiaa maanantaina. Lopullisesti asiasta päättää kunnanvaltuusto.

OLLI-PEKKA HÄRMÄ

olli-pekka.harma@luumaenlehti.fi

