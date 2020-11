Vapaa-ajanmaksuihin tulossa korotuksia

0

Kunta on hilaamassa tila- ja käyttömaksuja ylöspäin ensi vuoden alusta lukien. Taavetti-hallin, Taavetin ja Kangasvarren koulujen sekä jäähallin tilavuokrat nousevat 25 prosentilla. Myös vapaa-aikakorttien hinnat nousevat samalla suuruudella. Nousua on luvassa myös seuratalo Joukolan ja monitoimitalo Toukolan vuokriin. Joukolan ja Toukolan kohdalla esimerkiksi koko talojen vuorokausivuokran hinta arvonlisäverollisena on nousemassa 100 eurosta 200 euroon.

Maksunkorotukset ovat yksi osa kunnan säästökampanjaa. Maksukorotuksia käsitteli sivistyslautakunta kokouksessaan.

OLLI-PEKKA HÄRMÄ

olli-pekka.harma@luumaenlehti.fi

