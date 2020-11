Kolumni: Maailma muuttuu – täytyykö meidän muuttua?

0

Kyllä meidän täytyy. Tähän lopputulemaan olen pähkäilyissäni tullut. Vaikkemme sitä aina niin haluaisikaan, niin kyllä kehityksessä tulee olla mukana jokaisen yrittäjän, tavalla tai toisella.

Itse alan pikkuhiljaa lämmetä ajatukselle, että mitä kaikkea työssäni robotti voisi tehdä, ja miten itse voisin siitä vapautuvalla ajalla kehittää toimintaamme. Minä, joka yleensä olen valmis lyömään tietokoneen näyttöä vasaralla, kun oikeaan alareunaan ilmestyy robotti-chat, ja kysyy, miten voisi auttaa, eikä ymmärrä sanaakaan minun Kouvola–Taavetti–Savitaipale-murteestani.

Minä, joka silmät kirkkaina kesällä esitin, että tehdään ihmiskoe, ja korjataan vilja kotipellostamme samalla tavalla kuin miten se ennen vanhaan korjattiin. Olisin halunnut tietää, kuinka paljon siihen olisi mennyt aikaa. No, koe jäi hautumaan johonkin tulevaisuuteen ja nyt tiedän vain sen, että Sampo Comialla meni siinä vajaa tunti.

Minä, joka katson Metsoloita (Yle Areenasta, en sentään vhs:ltä), ja haikailen, kuinka ihanan yksinkertaista elämä joskus oli.

Sinänsä hassua, että kaikkien sovellusten pitäisi helpottaa elämää, mutta tuntuu, että se on just päinvastoin, ja meillä on aina vain enemmän ja enemmän kiire.

Moni yrittäjä ajattelee, ettei tekoäly tai robotiikka tule vaikuttamaan millään tavalla omaan työhön. Itsekin tietysti peilaan asiaa kiinteistöalaan, jolla toimin. Mietin, että miten robotti avaa tukkeutuneen hajulukon, korjaa putkivuodon tai käy avaamassa oven avaimet kotiin unohtaneelle asukkaalle. Todennäköisesti näihin kaikkiin kysymyksiin saan vielä vastauksen jossain vaiheessa.

Ehkä kaikkein pelottavinta on se, että ei oikein osaa ennustaa miten nopeasti mitäkin kehitystä tapahtuu. Olen ollut 25 vuotta työelämässä, ja silloin 25 vuotta sitten yksi tärkeimmistä työkaluistani oli kirjoituskone. Nykynuorista moni ei ole sellaista edes nähnyt.

Tuossa 25 vuodessa on moni asia muuttunut ja kehittynyt. Ja kehitysaskeleet ovat aina vaan nopeampia ja nopeampia. Ei tarvita kuin yksi uusi sovellus, ja se on samana päivänä miljardien ihmisten ladattavana.

Toisaalta olen iloinen, että olen juuri tämän ikäinen. Olen kokenut sen, kuinka ärsyttävää oli, kun radiossa juontaja puhui biisin päälle, kun yritin nauhoittaa sitä c-kasetille. Olin saattanut koko illan odottaa ja kuunnella radiota, milloin juuri se biisi tulee.

Tämän päivän nuoret tietävät vain, kuinka ärsyttävän pitkiä ovat ne kolme sekuntia ennen kuin Youtubessa voi painaa ohita mainos. Ja nyt saan kokea tämän ajan, jolloin ollaan vähän epätietoisia, mitä seuraavaksi keksitään.

Yrittäjän näkökulmasta nykyaika on erittäin herkullista aikaa. Yrittämisen muotoja on vaikka mitä, ja yrittäjätarinoita vaikka millaisia. On tietenkin paljon perinteistä yrittämistä ja työntekoa, mutta sitten on näitä ihania tarinoita, kun 10-vuotiaat tytöt menestyksekkäästi pyörittävät äitinsä kanssa keppihevostehdasta tai samanikäiset pojat myyvät verkkokaupassa piuhoja ja kirjoittavat toimitukseen mukaan kivan kirjeen. Tai sitten joku toinen rakentaa vahvaa henkilö-brändiä ja tienaa elantonsa sillä, että somessa kertoo, mitä söi aamupalaksi.

Mahdollisuuksia on vaikka mitä, you name it! Kun tässä nyt tavallaan vanhoja aikoja haikailen, voisi tuosta tekoälystä käyttää vanhaa sanontaa: Se on hyvä renki, mutta huono isäntä. Missään

tapauksessa sitä ei pidä väheksyä, eikä ajatella,

että se ei ole minua varten.

Välttämättä ei ole järkevää olla ensimmäisten joukossa kaikessa uudessa mukana. Se saattaa viedä turhan paljon aikaa ja rahaa. Mutta jos jääräpäisesti vain haikailet vanhojen hyvien aikojen perään, saatat olla auttamattomasti ulkona.

VEERA HEIKKILÄ

Kirjoittaja on Luumäen Yrittäjät ry:n varapuheenjohtaja.

