Seurakunta innostaa kuntalaisia toteuttamaan erilaista joulukalenteria – jokaiselle luukulle tarvitaan tekijä: ”Se voi olla yrityksen näyteikkuna, kodin ikkuna, terassi tai vaikka leikkimökki”

Luumäen seurakunnassa on viritelty ajatus yhteisöllisestä joulukalenterista, johon kuntalaisten toivotaan osallistuvan. Ajatuksena on, että kukin joulukalenterin luukku on jokin kunnan alueella sijaitseva fyysinen kohde.

– Se voi olla yrityksen näyteikkuna, kodin ikkuna, terassi tai vaikka leikkimökki, joka on rakenneltu jouluiseksi, kirkkoherra Tuija Nuutinen selventää.

Joulukalenterin luukut avautuvat nimetyn päivän aamuna ja pysyvät avoinna jouluun asti. Kalenteri alkaa ensimmäisestä adventista ja huipentuu jouluaattoon.

Ihmiset voivat käydä listan ja mahdollisen kartan ohjaamina katsomassa, mitä luukuista paljastuu. Lisäksi luukkuihin on jo ideoitu avaamispäivän illansuuhun yhteisöllistä, ulkona tapahtuvaa toimintaa, esimerkiksi joululauluesityksiä.

Nuutisen mukaan noin puolet joulukalenterin päivistä on jo täytetty, mutta lisää kalenterintekijöitä tarvitaan. Mukana on jo yrityksiä, yhdistyksiä ja yksityisiä henkilöitä.

Itsenäisyyspäiväksi on ehdolla kunnantalo, joka luona voisi järjestää pientä ohjelmaa. Jouluaaton kalenteriluukkua ei ole vielä päätetty, mutta yksi mahdollisuus on Luumäen kirkko.

