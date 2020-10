Talven nopeusrajoitukset astuvat voimaan – liikennemerkkejä asennetaan keskiviikosta alkaen: Kuutostien keskikaiteellisella osuudella saa ajaa satasta talvellakin

0

Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maanteillä siirrytään talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoituksiin keskiviikosta 28. lokakuuta alkaen. Alennetut rajoitukset tulevat voimaan heti, kun nopeusrajoitusmerkit on vaihdettu. Talvinopeusrajoitukset ovat käytössä koko maassa lokakuun loppuun mennessä, Kaakkois-Suomen ely-keskus kertoo tiedotteessa. Moottoriteiden vaihtuvien nopeusrajoituksien osuuksilla alkaa siirtymäaika, joka sallii 120 kilometriä tunnissa -rajoituksen käytön valoisalla, hyvissä sää- ja keliolosuhteissa aina marraskuun loppuun asti.

Kaakkois-Suomen elyn alueelle jää talviajaksi 215 kilometriä 100 kilometriä tunnissa -nopeusrajoituksia, joista 95 kilometriä on moottoriteillä. 100 kilometriä tunnissa -nopeusrajoitus jää voimaan pääsääntöisesti kaikilla keskikaiteilla varustetuilla teillä sekä sellaisilla pääteiden osuuksilla, joissa ajosuunnat on erotettu toisistaan. Näin ollen Kuutostiellä Taavetin Rantsilanmäen ja Lappeenrannan Selkäharjun välisellä 25 kilometrin tieosuudella voi talvellakin ajaa 100 kilometriä tunnissa. Selkäharjun ja Muukon välisellä osuuudella on sääolosuhteiden mukaan vaihtuva rajoitus. Muita Luumäen lähiseutujen 100 kilometriä tunnissa -tieosuuksia ovat Kuutostiellä yhdeksän kilometrin osuus Utista Kaipiaisiin, 12 kilometrin osuus Kaipiaisista Kaitjärvelle ja viiden kilometrin osuus Somerharjusta Taavettiin.

Alennettujen nopeusrajoitusten avulla pienennetään pimeyden, hirvieläinten, märkien tienpintojen ja talviajan liukkaiden kelien aiheuttamaa kohonnutta onnettomuusriskiä. Ely muistuttaa, että huonoilla keleillä kuljettajan vastuulla on ajonopeuden sopeuttaminen vallitseviin olosuhteisii, jopa rajoitusmerkkiä alhaisemmaksi.

Alennetut rajoitukset ovat voimassa kevääseen saakka, kunnes keliolot muuttuvat pysyvän kesäisiksi. Yleensä kesärajoituksiin siirtyminen aloitetaan maalis-huhtikuun vaihteessa.

