Saa ottaa: leijonat talkoilivat hautausmaille havuja vapaaseen käyttöön

Jokaisen Luumäen hautausmaan portinpieleen on ilmestynyt komea kasa havuja. Paikalliset Leijonat pitivät havutalkoita, joiden tarkoituksena on tarjota tarpeita hautojen somistamiseen.

Havujen viereen sijoitettu kyltti kertoo, että havut ovat vapaasti niitä tarvitsevien käytössä.

– Tällaiselle palvelulle on varmaan kysyntää Luumäellä, arvelee LC Luumäki/Ukko-Pekan presidentti Esa Rehunen.

– Monet hautojen ylläpidosta huolehtivat ovat jo ikäihmisiä eikä heillä ole itsellään mahdollisuuksia hankkia ja kuljettaa haudoille havuja.

Jos havut käyvät vähiin, Leijonat lupaavat tuoda niitä lisää.

– Aloituksemme saattaa olla nyt hiukan myöhässä, kun talvi painaa pian päälle. Lupaamme olla ensi vuonna aikaisemmin liikkeellä. Rehunen sanoo.

