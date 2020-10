Taavetin koulussa on toteutettu aiemminkin kansainvälisiä hankkeita. Arkistokuvassa ekaluokkalaiset katsovat toteuttamaansa tervehdysvideota. He saivat vastineeksi Italiasta, Espanjasta ja Liettuasta sikäläisten lasten tekemät videot. Tällä kertaa kohderyhmänä ovat seitsemäsluokkalaiset ja hankkeen kesto on kolme vuotta. (Kuva: Soile Tankka)