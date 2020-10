Kappalaisen sijainen aloittaa marraskuussa

0

Luumäen seurakunnan kappalaisen virkaan on valittu määräaikaisena pastori Nina Palm. Luumäkeläinen Palm aloittaa tehtävässään

1. marraskuuta ja jatkaa siihen saakka, kunnes virka täytetään vakinaisesti.

Samalla, kun tuomiokapituli määräsi Palmin virkaan, se hyväksyi kappalaisen viranhaltijan, pastori Ritva Wainosen irtisanoutumisen. Wainonen on ollut tehtävästään opintovapaalla. Hänen nykyinen sijaisensa pastori Raija Henttonen puolestaan siirtyy Parikkalan seurakuntaan.

Henttosen lähtöjumalanpalvelus pidetään sunnuntaina 1. marraskuuta ja tuolloin seurakuntalaisilla on tilaisuus tavata myös Palm.

Kirkkoherra Tuija Nuutisen mukaan seurakuntaan haetaan jatkossa vakituiseen virkaan joko kappalaista tai seurakuntapastoria. Päätöksentekoprosessi on hieman erilainen tehtävästä riippuen, mutta se kestää joka tapauksessa kuukausia.

Luumäelle ollaan valitsemassa myös uutta kanttoria. Kanttorin virka oli jo kertaalleen avoinna ja siihen saatiin kaksi pätevää hakijaa. Kirkkovaltuusto päätti kuitenkin jatkaa hakuaikaa 1. marraskuuta asti. Kirkkovaltuusto kokoontuu päättämään asiasta 24. marraskuuta.

