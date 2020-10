Mielipidekirjoitus: Tarvitsemme eläintuotantoa enemmän kuin koskaan

0

Kiitos Deria Kurkanille ajankohtaisen aiheen nostamisesta esiin kasvissyöntiä käsittelevässä kolumnissaan (Luumäen lehti 15.10.2020). Jokaisella on oikeus syödä miten haluaa, tuntematta häpeää. Olkaamme ylpeitä syömisistämme ja nähkäämme vaivaa ruokalautasemme sisällön eteen. Silti karjatilan isäntänä ja kuluttajana minun on vaikea sulattaa nykyään usein esiin tulevaa, hataralla pohjalla olevaa kritiikkiä koko eläintuotantoa kohtaan. Aivan kuin pärjäisimme kokonaan ilman tuotantoeläimiä. Päinvastoin, löysin 8 syytä sille, miksi tarvitsemme kipeästi eläintuotantoa, etenkin märehtijöitä, ja miksi tuotantoeläinten kohtalo määrittää maapallon tulevaisuutta merkittävästi.

Monimuotoisuus. Elämä kuihtuu, jos ekosysteemi ei voi hyvin. Terve ekosysteemi tarvitsee mahdollisimman monilajista ympäristöä maan alla ja maan päällä, niin kasvistoltaan, kuin eläimistöltään. Maanviljelyn merkitys aiheelle on järisyttävä, niin hyvässä kuin pahassa. Nykyaikaisin keinoin (veden siirto, sähkölangat) höystetty, tarkoin johdettu laidunnuttaminen on paras ja tehokkain keino eheyttää monimuotoisuutta. Emme tarvitse ”suojelua” vaan aktiivista ympäristönhoitoa, nelijalkaisine lannoitteenlevittimineen. Lehmät kehiin!

Hiilen sitominen. Monivuotinen, monilajinen nurmikasvusto on avain maaperän hiilipitoisuuden lisäämiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Puut jäävät tehokkuudessa kakkoseksi. Potentiaali on valtava, joskin tutkimus pahasti vaiheessa. Eläimet, etenkin märehtijät, muuntavat tuon kasvuston ihmisravinnoksi. Kasvisruoka puolestaan koostuu yksivuotisista kasveista. Se tarkoittaa maanmuokkausta ja huimasti vaatimattomampaa juuristoa, usein myös kemikaaleja tai lisää muokkausta. Monivuotisten ja yksivuotisten kasvien viljely voidaan yhdistää menestyksekkäästi hiiltä sitovaksi viljelyksi myös ilman eläimiä. Mutta tähän vaadittavaa ”hyvän kierrettä” on mahdollista boostata sata kertaa nopeammaksi isolla kourallisella nelijalkaisia kompostoreita. Näin myös ruoan tuotantomäärä kasvaa olennaisesti pinta-alaa kohden.

Terveys. Lihan sisällyttäminen ruokavalioon on terve juttu, me ihmiset olemme lihansyöjiä. Emme tule selviämään sivilisaationa tulevaisuuden jättimäisistä haasteista vaillinaisen ruokalautasen kanssa. Olkoot tulevaisuuden päättäjämme hyvinsyöviä! Ihmisen terveydellä on suora yhteys monilajiseen maan mikrobistoon, jonka paras eheyttäjä on laiduntava eläin. Ravinnerikas ruoka syntyy vain eloisasta maasta.

Halla ei vie lehmää, eikä lehmän rehuja.

Ravinteet. Tuotantoeläimet mahdollistavat ravinteiden kierron ja sadon tuottamisen parhaimmillaan ilman ulkoisia ravinnelisäyksiä. Eli fosforikaivokset sekä typpitehtailun kaikkine ilmastopäästöineen voi unohtaa. Lihantuotanto tekee näin kasvisten lannoituksesta ekologisempaa. Lisäksi monivuotisten kasvien viljely vähempine lannoituksineen ja muokkauksineen vähentää ravinteiden ja maa-aineksen huuhtoutumisriskiä vesistöihin.

Vesi. Sademäärät, tulvat ja kuivuuskaudet eivät ole olennaisia ruoantuotannon kannalta. Tärkeämpää on maan veden varastoimiskyky. Tämä korostuu ääriolosuhteissa. Tarkasti johdetulla eläintuotannolla pystytään nostamaan maan multavuutta tehokkaimmin. Multavuus on suoraan verrannollinen vedenpidätyskykyyn.

Ruoantuotanto. Yksittäisen maanviljelijän ongelmat tuntuvat olevan samanlaisia ympäri maailman. Tuotanto ei kata vaadittavia panoksia, ulkomailta dumpattu raaka-aine sotkee markkinan, globaalit suuryritykset sanelevat tuotannon ehdot. Riskit jäävät viljelijälle, mutta arvo valuu ylemmäs. Maailmankolkasta riippumatta, usein paras patenttiratkaisu paikallisen ruoantuotannon arvon lisäämiseksi olisi oman yhteisön sisällä harjoitettu eheytyvä kotieläintalous. Nälänhätä torjutaan vain paikallisesti. Eli teollisuus ja suuryritykset syrjään, paikallisiin oloihin sopeutunut karja laiduntamaan ja suoramyynti käyntiin. Liian usein ulkomailta tuodun kasvistuotteen ostaminen heikentää paikallisen viljelijän asemaa, sekä lähtömaassa, että kotimaassa.

Turvallisuus. Poikkeusoloissa ulkoisia panoksia vaatimaton eläintuotanto on kova sana. Jos sulkeudumme kyliimme, se on itse asiassa ehkä ainut mahdollisuus tuottaa ruokaa ja saada kasvien ravinnetarpeet tyydytettyä. Poikkeussäät myös kurittavat helpommin yksivuotisia kasveja sekä yksivuotisten muovaamaa maaperää. Halla ei vie lehmää, eikä lehmän rehuja.

Elämän kunnioitus. Ihminen kuuluu luontoon, luonto on raaka ja luonnossa kaikki syödään. Jokaisella eliöllä on oma paikkansa ravintoketjussa ja elämän kunnioittaminen tarkoittaa oman paikkansa hyväksymistä ja kunnioittamista. Ihminen on hanakka kyseenalaistamaan luonnon toimintaperiaatteet edes täysin koskaan ymmärtämättä niitä. Luonnon jäljitteleminen on aina kestävin ratkaisu.

Eläinten aitaaja vastaa myös aitaamiensa eläinten elinolosuhteista. Sonnimaisen elämän eläneen sonnin teurastaminen ja syöminen on ihmiselle voimaannuttavaa. Vieraantuminen maatiloista, maanviljelijöistä, mullan tuoksusta, eläinten hoidosta ja teurastuksesta, ruoan tuottamisesta, on ihmiselle vieraantumista omasta itsestään. Tilalle tullut eläinten lemmikkileimaaminen ja ruoan alkuperän häivyttäminen ei ole merkki sivistyksestä, se on taantumusta.

Maanviljelijät ovat aiheen parhaita asiantuntijoita. Tarkempaa lisätietoa tai lähteitä etsiviä ohjaisin kääntymään lukuisten pioneerien videoiden tai kirjojen pariin; Allan Savory, Joel Salatin tai esim. Gabe Brown. ”Regenerative agriculture” -hakusanalla aukeaa tietopaljous.

JUSSI NURKKA

Kirjoittaja on luumäkeläinen maanviljelijä.

