Kaavoitukselle määriteltiin taksat

Yksityisten maanomistajien pienimuotoisille kaavahankkeille on määritelty maksutaksat. Tähän asti kunta on vastannut vähäisten, yksityisten maanomistajien aloitteesta käynnistettyjen kaavahankkeiden kuluista jos niille on katsottu olevan tarvetta myös kunnan näkökulmasta.

Syynä kaavahankkeiden muuttamiseksi maksullisiksi on teknisen toimen ja koko kunnan säästökuuri, jota koronapandemia osaltaan pahensi.

Jatkossa palkkio peritään, jos kaava tai kaavamuutos on pääasiassa yksityisen edun vaatima ja laadittu maanomistajan aloitteesta.

Esimerkiksi tontin laajentamiseen tähtäävät asemakaavamuutokset kustantavat hakijalle jatkossa 250 euroa, vaikutukseltaan merkittävämmät rakennusoikeuden muutokset maksavat 400 euroa. Ranta-asemakaavasta tai sen muutoksesta peritään 400 euron maksu. Suuritöisistä muutoksista peritään puolestaan aikaveloituksellinen maksu.

Mikäli kaavamuutos katsotaan yleisen edun mukaiseksi voidaan maksua alentaa enintään 50 prosenttia. Myös kuulutuksista peritään maksu. Useampien maanomistajien tapauksessa maksut jaetaan rakennusoikeuden mukaisessa suhteessa tai maanomistajien ilmoittaman kustannusjaon mukaisesti. Asiasta päätti kunnanhallitus.

OLLI-PEKKA HÄRMÄ

olli-pekka.harma@luumaenlehti.fi

