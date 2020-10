Pääkirjoitus: Huumekuskeja jää kiinni vielä vähän pienissä kunnissa

0

Vaikka huumekuskien määrän kasvusta puhutaan valtakunnallisesti yhä enemmän, ilmiö ei ole iso ongelma Luumäellä. Selvitimme asiaa 2010-luvun osalta Poliisihallituksen tilastojen perusteella. Laajempi juttu löytyy Luumäen Lehden tämän viikon paperilehden sivuilta 8–9.

Kun katsotaan vuosilta 2010–2019 tapauksia, joissa poliisi on saanut kiinni vain huumaavan aineen vaikutuksen alaisena ajaneen kuskin, löytyy Luumäeltä kymmenen vuoden ajalta yhteensä 25 merkintää, siis 2,5 tapausta per vuosi. Huomionarvoista on toki se, että yhteisluku on moninkertainen verrattuna esimerkiksi Lemiin tai Savitaipaleeseen. Luumäellä näkynee Kuutostien vaikutus.

Kun tarkastellaan sekakäyttöä – alkoholi ja muu huumaava aine yhtäaikaa – luku on matala, kahdeksan. Valtaosa, Luumäellä yli 80 prosenttia, rattijuopoista jää siis edelleen kiinni nimenomaan alkoholin vaikutuksen alaisena.

Mitä rattijuoppoihin ja huumekuskeihin tulee, poliisin mukaan valvontaa voisi lisätä. Itse asiassa pitäisikin.

Edellä listattuja lukuja voidaan pohtia myönteisessä valossa, mutta väistämättä herää kysymys siitä, miten paljon Etelä-Karjalankin pienissä kunnissa liikkuu rattijuoppoja joko humalassa tai huumeiden vaikutuksen alaisina jäämättä koskaan kiinni. Liikenneturvallisuusriski on iso.

Poliisia huumekuskit työllistävät paljon ja samalla työhön on tullut turvallisuutta heikentävä arvaamattomuustekijä. Koskaan kun ei voi tietää, millaisessa mielentilassa pysäytetty autoilija on.

Mitä rattijuoppoihin ja huumekuskeihin tulee, poliisin mukaan valvontaa voisi lisätä. Itse asiassa pitäisikin. Ja nimenomaan muualla kuin maakunnan keskuskaupungeissa. Kirkonkylillä ja kylänraiteilla virkavalta näkyy edelleen harvakseltaan.

MATIAS LÖVBERG

matias.lövberg@luumaenlehti.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Luumäen Lehden ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.