Luumäkeläismökistä anastettiin avaimia – poliisi ohjeistaa: Näillä keinoilla voit vähentää mökkimurron riskiä

Luumäellä on murtauduttu kesämökille ja anastettu mökkikiinteistön avaimia 4. ja 10. lokakuuta välisenä aikana. Poliisi tutkii asiaa varkautena.

Poliisihallitus on laatinut listan toimista, joiden avulla mökkimurtojen riskiä voi koittaa vähentää, kun mökki jätetään syksyllä talviteloilleen. Avainsanat ovat suojaa, havainnoi ja ilmoita poliisille.

Mökkialueen asukkaiden voi sopia, että he valvovat alueen asukkaat valvovat alueen turvallisuutta eli havainnoivat epäilyttävien henkilöiden liikkeitä ja toimintaa sekä ilmoittavat niistä tarvittaessa poliisille. Kun rikollinen huomaa, että hänet on havaittu, hän ei poliisin tiedotteen mukaan yleensä jää alueelle, vaan vaihtaa maisemaa.

Arvo-omaisuutta ei pidä jättää saataville, vaan kaikki arvokas ja kiinnostava kannattaa viedä mökistä pois. Ohje koskee erityisesti aseita, alkoholia, elektroniikkaa, työkoneita ja kaikkea sellaista tavaraa, jota on helppo myydä edelleen pimeillä markkinoilla tai verkossa. Jos arvokkaampaa omaisuutta on pakko jättää mökille, omaisuus kannattaa valokuvata ja ottaa mahdolliset tunnisteet ylös. Omaisuuden voi myös merkitä. Hankittavissa on merkitsemiseen sopivia välineitä, joiden avulla yksilöllisen tunnistusmerkinnän voi hoitaa pienellä vaivalla, poliisi ohjeistaa.

Verhot kannattaa jättää avoimiksi. Näin varas näkee, ettei vapaa-ajanasunnossa ole mitään anastettavaa. Lisäksi mökille voi hankkia valvonta- ja hälytysvälineistöä. Murto- ja kameravalvontalaitteet sekä niistä kertovat tarrat ja kilvet toimivat selkeänä pelotteena. Poliisihallitus kehottaa myös välttämään mökkiteiden turhaa aurausta talvella, jos siellä ei itse oleskele. Myös postilaatikko kannattaa poistaa kesän jäljiltä tienvarresta.

SOILE TANKKA

soile.tankka@luumaenlehti.fi

