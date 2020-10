Viikon verkkokysely: Joko nyt suojaat kasvosi maskilla?

0

Jos jokin tällä hetkellä koronatilanteessa erityisesti puhuttaa, niin kasvomaskit. Tai tarkemmin ottaen niiden käyttö. Kun Luumäen Lehti kysyi elokuun alussa edellisen kerran maskien käytöstä, niin tuolloin vielä puolet (51 %) ilmoitti, ettei aio kasvojaan suojata. Sittemmin tilanne on muuttunut. Viranomaiset ja myös muut toimijat ovat antaneet suosituksia ja lisäksi sosiaalinen paine maskien käyttöön on kahden kuukauden aikana kasvanut. Maskeja näkyy katukuvassakin koko ajan enemmän.

Käytätkö siis kasvomaskia vai et? Jos käytät, niin millaisissa tilanteissa? Vastaa kyselyymme ja kommentoi.

Käytätkö kasvomaskia? Kyllä

En Näytä tulokset

Loading ... Loading ...

