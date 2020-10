Kolumni: Yhdessä löydämme viisasten kiven

0

Mikä on sellainen paikka, missä etenkin meillä vanhemmilla ihmisillä on liikaa ystäviä? Vastaus on tietysti: hautausmaa. Liikkuessa tuolla viimeisten leposijojen äärellä, mielessä kulkevat pakostakin monet hartaat ajatukset. Kivipaasien nimet kätkevät taakseen muistoja sukulaisista, ystävistä, työtovereista ja tuttavista.

Mieleen ovat jääneet ihmisten hahmot, erityiset tavat ja jopa äänikin. Ajatuksiin nousee myös tietoisuus siitä, kuinka erilaisen kotikunnan monet heistä ovat aikanaan nähneet. Ajan, jolloin kunnassamme oli asukkaita, jopa tuhatmäärin nykyistä enemmän. Elinkeinot olivat paljolti erilaiset, samoin harrastukset. Ympärillä näkyi rakennuksia ja lukuisia yrityksiä, joita ei enää ole. Poissa ovat myös monet entisajan maisemat sekä kotieläimet lähes jokaisen kylän kesäisiltä pelloilta.

Matkalla Taavetin hautausmaalta kotiinpäin tulee taas mietteliääksi. Jäähalli, Taavettihalli, Mäntykodin uima-allas, Joukola ja jotkut muutkin kohteet. Kuinkahan moni noista paikoista on toiminnassa vielä jatkossakin? Muuttuvatkohan meidän monet tärkeiksi koetut harrastus- ja toimipaikkamme pian pelkiksi kylmiksi muistomerkeiksi? Olisihan meillä muistomerkkejä jo ennestäänkin ihan riittävästi.

Muistomerkithän kertovat paitsi historian havinasta, myös siitä, kuinka merkittävä kotikuntamme on ollut ajan saatossa muun muassa rautatiensä, sotien myllerrysten ja merkkihenkilöiden osalta ja ansiosta. Luumäellä on siis erityisen merkittävä historia, mutta ei nykyisyyttäkään ole syytä eikä pidä vähätellä.

Näihin kuntamme tulevaisuuden pelastaviin ideatalkoisiin tarvitaan meitä kaikkia.

On ollut suorastaan kotikuntamme onni, ettei Luumäki ole ollut yhden suuren tehtaan varassa. Kaikki munat eivät ole olleet samassa korissa, kuten vanha sanonta kuuluu. Monta merkittävää työllistäjää on kuitenkin ollut ja on edelleen.

Kuten olemme nähneet, yllättäen tulee, vaikka maailmanlaajuisen tautiepidemian muodossa, kuntamme talouteen vaikuttavia merkittäviä tekijöitä. Ne saattavat mullistaa lähes kaiken. Sitä kautta muun muassa verotulot vähenevät. Mistä rahaa tilalle? Lakisääteiset velvoitteet on joka tilanteessa hoidettava.

Tuleeko pitkään valmisteltu maakuntauudistus ja siihen liittyvä maakuntatason verotusoikeus? Se leikkaisi kunnan taloutta rajusti. On myös muistettava, että jotkut merkittävätkään kunnan sisäiset muutokset eivät aina ole edes kunnan päättäjien käsissä. Oma suuri vaikutuksensa on myös esimerkiksi erilaisten yritysten ja järjestöjen tekemien ratkaisujen seurauksilla.

Miten siis saadaan luotua kunnassamme turvattu tulevaisuus myös uusille sukupolville, niin koulutus- kuin työpaikkoineen? Säilyykö kunnan itsenäisyys ja mitä ponnistuksia se vaatii? Näitä vakavia asioita pohtiessa alkaa toisinaan tuntua siltä, että kaikki kivet on jo käännetty.

Vaikeasta tilanteesta huolimatta ja sen edessä lannistumatta olen ainakin henkilökohtaisesti valmis etsimään, ilman poliittista vastakkainasettelua, sitä niinsanottua viisasten kiveä, jonka avulla kuntamme asiat kääntyvät parempaan suuntaan. Näihin kuntamme tulevaisuuden pelastaviin ideatalkoisiin tarvitaan meitä kaikkia, kuntalaisia, vapaa-ajan asukkaita, luottamushenkilöitä ja myös kolmatta sektoria. Yhdessä löydämme viisasten kiven.

ANTERO PESU

Kirjoittaja on Luumäen kunnanvaltuuston ja -hallituksen jäsen (kok.).

