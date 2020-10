0

Eksote jatkaa kasvomaskien jakamista vähävaraisille. Luumäellä maskien jakaminen tapahtuu keskiviikkoisin hyvinvointiasemalla kello 9–11.

Valtakunnallinen suositus on, että kansalaiset hankkivat kasvomaskit itse. Maksuttomat kasvomaskit on tarkoitettu vähävaraisille asukkaille, jotka eivät pysty maskeja hankkimaan. Maskien jakelu perustuu luottamukseen. Kenenkään ei tarvitse todistaa vähävaraisuuttaan tai ilmaisen maskin tarvettaan jakelupisteissä.

Eksote jakaa keväällä tilaamiansa, uudelleenkäytettäviä kangasmaskeja, jotka ovat olleet työntekijöiden käytössä. Käytön jälkeen kangasmaskit on pesty teollisesti ja säilytetty oikeaoppisesti varastossa. Eksoten hoivajohtaja Taina Jaako vakuuttaa, että jaettavat kasvomaskit ovat turvallisia käyttää.

– Kaikki kasvomaskit on pesty huolellisesti, säilytetty oikein ja tarkastettu ennen pussittamista, sanoo Jaako.

Eksote jakaa ensisijaisesti kankaisia kasvomaskeja neljä kappaletta per henkilö. Maskien mukana annetaan ohjeet kasvomaskin oikeaoppiseen käyttöön ja pesuun. Jakelupisteissä tulee asioida ainoastaan terveenä ja kävijöitä pyydetään noudattamaan turvavälejä.

Etelä-Karjalan alueella kasvomaskeja on tähän mennessä jaettu noin 6000 pussia.

