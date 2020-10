Eksoten hammashoito ruuhkautui kevään koronaperuutusten takia – yksityiselle hammaslääkärille voi saada palvelusetelin

0

Eksoten hammashoidon palvelujen ajanvaraus on ruuhkautunut alkusyksyn aikana.

Hammashoidon puhelinpalvelussa on avattu palveluvalikko, joka ohjaa kiireettömät ja kiireelliset asiakkaat kahteen ajanvarausjonoon, Eksoten tiedotteessa kerrotaan. Kiireettömät ajat kannattaa johtavan ylihammaslääkäri Maarit Natusen mukaan soittaa vasta kello 10 jälkeen. Ruuhkaisimmat päivät ovat maanantai ja tiistai.

Lisäksi hammashoidon ajanvaraus on otettu käyttöön Eksoten sähköisessä asiointipalvelussa.

Suun terveydenhuollossa etusijalla ovat hampaiston ja leukojen alueen tulehdusten hoidot. Kaikki lasten ja nuorten perushoidot ja oikomishoidot tehdään normaalisti. Samoin normaalisti tehdään tutkimuksia, paikkauksia, iensairauksien hoitoja ja hampaiden poistoja. Sen sijaan Eksote joutuu keskittämään hampaiden leikkauksellisia poistoja ja jaksottamaan pidemmälle ei-kiireellistä proteettista hoitoa.

Yksittäisten hampaiden ja paikkojen lohkeamiin potilaille annetaan palveluseteli, jonka potilas voi käyttää yksityiseen hammashoitoon.

Hampaiden ja paikkojen lohkeamiin potilas voi saada palvelusetelin, jonka voi käyttää yksityiseen hammashoitoon.

SOILE TANKKA

soile.tankka@luumaenlehti.fi

