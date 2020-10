Sydänmerkki nousi sydänviikon kunniaksi esille Luumäen kaupoissa

0

Parhaillaan vietettävän valtakunnallisen Sydänviikon tempauksena Luumäen sydänyhdistyksen aktiivit ovat merkinneet näkyvästi Luumäen päivittäistavarakaupoissa myytävät sydänmerkkituotteet. Kampanja on toteutettu Taavetin S- ja K-marketeissa sekä Jurvalan Salessa.

Sydänmerkki voidaan myöntää tuotteelle, jossa rasva on todettu hyvälaatuiseksi. Merkin saannin edellytyksenä on, että kovien rasvojen määrää on vähennetty ja sydänystävällisten pehmeiden rasvojen määrää nostettu. Kolesterolin ja suolan määrälle on asetettu sydänmerkkituotteissa rajat. Kuitupitoiset sydänmerkkituotteet puolestaan sisältävät runsaasti kuitua ja sokeroidut tuotteet tavallista vähemmän sokeria. Merkinnän voi saada kaupassa myytävä elintarvike tai ravintola-annos.

Sydänmerkkituotteita löytyy kauppojen hyllyiltä jo yli tuhat. Sydänmerkki sai vuonna 2018 vuoden ravitsemusteko -tunnustuksen. Valinnan teki Suomen ravitsemusterapeuttien yhdistys. Viime vuonna Sydänmerkki kiilasi kärkeen vuotuisessa Brändien arvostus -tutkimuksessa. Merkki saavutti tutkituista brändeistä suurimman parannuksen asiakastyytyväisyydessä.

Sydänmerkin hallinnasta vastaavat Suomens sydänliitto ja Suomen diabetesliitto.

Sydänviikko jatkuu 4. lokakuuta asti. Luumäen sydänyhdistyksen ylläpitämä, kaikille avoin Sydänkerho kokoontuu seuraavan kerran 6. lokakuuta kello 13–14 Luumäen hyvinvointiaseman kokoustiloissa.

SOILE TANKKA

soile.tankka@luumaenlehti.fi

