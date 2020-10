Pääkirjoitus: Kahdesta asiasta ei voi syksyisin liikaa muistuttaa

0

Tänään vietetään valtakunnallista heijastinpäivää. Päivän sanoma on selvä: syksyn tullen pimeä aika lisääntyy ja jalankulkijoiden on jälleen kiinnitettävä erityistä huomiota omaan näkymiseensä liikenteessä.

Aivan yhtä tärkeää on huolehtia siitä, että polkupyörän valot ovat kunnossa niin edessä kuin takana. Itsestään saa nyt tehdä hyvällä omallatunnolla numeron.

Sama valistusviesti toistuu vuosittain. Ja ilmeisestä syystä. Liikenneturvan mukaan vain noin joka toinen jalankulkija käyttää heijastinta taajamassa. Se on puolet liian vähän. Katuvalojen määrällä ei ole vaikutusta. Heijastin koetaan helposti tarpeellisemmaksi pimeillä maantietaipaleilla, mutta se moninkertaistaa erottuvuuden myös taajamissa.

Liikenneturva on tutkinut kyselyllä myös sitä, onko jokasyksyinen muistutus heijastimista tarpeen. Vastausten mukaan on. Vain 11 prosenttia vastaajista koki, että aiheesta puhutaan liikaa.

Autoilija voi parantaa omaa havainnointiaan syksyn synkeissä oloissa hidastamalla nopeutta. Se on järkevää niin kevyen liikenteen kuin myös oman turvallisuuden kannalta. Tähän vuodenaikaan ovat liikkeellä myös hirvet, joita kiima-aika ja metsästyskausi juoksuttavat. Mitä enemmän kaasujalka painaa, sitä vähemmän on tehtävissä. Pahimmassa tapauksessa iso eläin ilmestyy kuin tyhjästä.

Liikenneturvasta kerrotaan, että syksy on hirvikolarien suhteen vuoden vaarallisinta aikaa. Viime vuonna onnettomuuksia tapahtui eniten syys- ja lokakuussa. Riista-aitojen päissä ja noin tunti auringonlaskun jälkeen törmäysriski on suurimmillaan.

