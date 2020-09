Perälän asuntoalueelta huutokaupataan rantatontti

0

Luumäen kunta laittaa omarantaisen tontin Perälän asuntoalueelta myyntiin sähköiseen huutokauppaan.

Noin 2 000 neliön suuruinen tontti on kaavoitettu vakituiseen asumiseen ja sinne on johdettu kunnallistekniikka. Rakennusoikeutta tontilla on noin 400 neliötä.

Tontin kauppahinta on 80 000 euroa tai korkeampi huutokaupan huuto. Mahdollinen ostaja puolestaan velvoitetaan rakentamaan kiinteistölle asuinrakennuksen neljän vuoden kuluessa kaupantekohetkestä.

Tontin sähköiseen huutokauppaan laittamisesta päätti tekninen lautakunta.

