Opiskelijat liikuttavat ikääntyneitä Jurvalassa ensi perjantaina – liikuntapäivässä haetaan virtaa toimintakyvyn ja hyvinvoinnin lisäämiseen

Tulevat geronomit ja fysioterapeutit tarjoavat ikäihmisille neuvontaa, testausta ja liikuntaa ensi viikon perjantaina 2. lokakuuta järjestettävässä Liikunnasta virtaa ikääntyneille -tapahtumassa. Liikunnallinen päivä pidetään Jurvalan monitoimitalo Toukolassa kello 10–15.

Päivän aikana tuodaan eri tavoin esille, miten jokainen voi vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa ja toimintakykyynsä nyt ja tulevaisuudessa, ja minkälaisia liikkumisen mahdollisuuksia ikääntyville on tarjolla.

Osallistujat voivat testata ohjatusti fyysisen kuntonsa ja tasapainonsa. Lisäksi heille on

tarjolla liikuntaneuvontaa ja monipuolista tietoa ikääntyvien liikunnasta, jumppatuokioita ja ohjausta oikeanlaiseen sauvakävelytekniikkaan.

Tarjolla on myös luentoja ikääntyneiden liikunnasta, tuote-esittelyjä ja tietoa Luumäen sydänyhdistyksen toiminnasta.

Kangasvarren martat pitävät tapahtuman ajan kahviota avoinna.

Tapahtuman järjestävät Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK:n geronomiopiskelijat ja LAB-ammattikorkeakoulun fysioterapiaopiskelijat. Järjestelyihin osallistuva Luumäen kunta, Kangasvarren martat ja Luumäen sydänyhdistys.

Vastaava liikuntapäivä järjestettiin viime vuonna Taavetissa.

SOILE TANKKA

soile.tankka@luumaenlehti.fi

