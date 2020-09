Pääkirjoitus: Myrsky voi tehdä merkittävää vahinkoa

0

Aila-myrsky ei onneksi äitynyt viime viikolla Luumäelläkään niin pahaksi kuin etukäteen pelättiin. Sen verran kovaa tuuli kuitenkin paikoin puhalsi, että Länsi-Saimaan alueen palokunnissa jouduttiin raivaustehtäviin kaatuneiden puiden takia.

Luonnon ääri-ilmiöissä on jotain perin kiehtovaa, mutta myös huolestuttavaa. Silloin ollaan vakavien asioiden äärellä, kun Suomessa varoitetaan poikkeuksellisen kovasta tuulesta ja ihmisiä kehotetaan pysymään turvallisuussyistä sisällä.

Vaikka Aila oli melko hellä, muistutti se meilläkin ärhäkimmissä puuskissaan luontoäidin mahdista. Sen edessä pieni ihminen on nopeasti voimaton.

Tärkeintä on se, että henkilövahingoilta vältytään. Tämä pätee myös myrskyn jälkeen.

Niillä alueilla, joita Aila-myrsky runteli kovimmalla kädellä, pelkästään tuhoutuneen puuston arvo on 10–15 miljoonaa euroa. Näin kertoo Metsäkeskus verkkosivuillaan. Koko maan metsätuhoiksi on arvioitu 10–20 miljoonaa euroa.

Ailasta tulevat mieleen muiden muassa Asta, Veera, Aapeli, Tapani ja Hannu. Kovia myrskyjä kaikki. Metsätuhojen lisäksi ne ovat jättäneet jälkeensä monenlaisia aineellisia vahinkoja: talojen ja autojen päälle kaatuneita puita, irti repeytyneitä kattoja ja taivaan tuuleen lentänyttä irtaimistoa. Pahimmillaan yksittäisen myrskyn aiheuttamat menetykset voidaan mitata rahallisesti jopa 100 miljoonassa eurossa.

Kaikkia myrskytuhoja on mahdotonta ennaltaehkäistä. Tärkeintä on se, että henkilövahingoilta vältytään. Tämä pätee myös myrskyn jälkeen. Raivaustyöt tulisi jättää matalalla kynnyksellä ammattilaisten hoidettavaksi. Se saattaa joskus kestää, mutta kärsivällisyys säästää turhalta kärsimykseltä.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@luumaenlehti.fi

