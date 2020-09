0

Pitkä kiista Luumäen ja Joutsenon sivutoimisten palomiesten varallaolokorvauksista on saamassa sovintoratkaisun.

Kantajina toimivat palomiehet ovat tehneet Lappeenrannan kaupungille sovintoehdotuksen asiassa. Vastajana toimii kaupunki, koska Etelä-Karjalan pelastuslaitos toimii osana Lappeenrannan kaupungin organisaatiota.

Palomiehet ehdottavat asian sopimisesta oikeudenkäynnin ulkopuolella niin, että Lappeenrannan kaupunki maksaa kantajille peruspalkan 1. syyskuuta 2010 – 31. elokuuta 2016 väliseltä ajalta, sunnuntai- ja ylityökorvaukset 1. tammikuuta – 31. elokuuta 2016 väliseltä ajalta ja koron mainituille palkkaerille.

Sovintoehdotukseen kuuluu, että oikeudenkäynnin osapuolet pitävät kertyneet oikeudenkäyntikulut vahinkonaan.

Lappeenrannan kaupunginjohtaja Kimmo Jarva esittää ensi viikolla kokoontuvalle kaupunginhallitukselle sovintoehdotuksen hyväksymistä.

Asian johdosta laadittavassa sovintosopimuksessa ei oteta kummankaan sopijapuolen osalta kantaa jutussa esitettyjen oikeudellisten argumenttien tulkintaan tai niiden oikeellisuuteen.

Sovintoesityksen hyväksyminen tarkoittaa, että Lappeenranta maksaa kantajille yhteensä noin 1,05 miljoonan euron suuruiset palkkasaatavat. Saatavien määrä korkoineen on noin 1,55 miljoona euroa. Saatavien määrä henkilöittäin vaihtelee reilun 6 000 euron ja 133 000 euron välillä.

Jutussa on ollut kaikkiaan 26 kantajaa, joista yksi on kuollut oikeusprosessin aikana. Saatavia kaupungilta on tämän jälkeen vaatinut vainajan kuolinpesä.

Varallaoloriitaa on käsitelty usean vuoden ajan Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa ja Itä-Suomen hovioikeudessa.

Suomessa on viime vuosina ollut useita varallaoloriidoiksi kutsuttuja oikeusjuttuja, jotka ovat koskeneet lähinnä paloalaa ja ensihoitoa. Juttujen taustalla on korkeimman oikeuden 2015 antama ennakkoratkaisu, jossa yksittäisen palomiehen suorittama varallaolo katsottiin jälkikäteen työajaksi.

Tämä tarkoittaa osaltaan, ettei nykyisiä varallaolojärjestelyjä voida enää jatkaa, vaan ne joudutaan korvaamaan uusilla malleilla.

Mallien suunnittelu on aloitettu Etelä-Karjalassa.

OLLI-PEKKA HÄRMÄ

olli-pekka.harma@luumaenlehti.fi

