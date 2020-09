Kolumni: Kesän muistoja

0

Kulunut kesä muistettaneen koronakesänä, sillä niin paljon uutiset ovat aihetta vatvoneet, vaikkei täällä Taavetissa sitä juuri huomaa. Ihmiset elävät kuin ennenkin eikä kasvosuojia juuri näy, paitsi joskus kaupassa.

Käsidesiä on säännöllisesti käytetty ja sitä onkin ollut hyvin tarjolla. Turvavälejä on helppo pitää, kun käydään kaupassa hiljaisena aikana. Hesassa on joskus päiväseltään pistäydytty joitain tavaroita asunnolta hakemassa.

Mieleeni jäi uutisissa ollut iäkäs ja valoisa savolaismummu, jolta tv-toimittaja koronan pelkoja kyseli. Mummu vastasi naurussa suin: ”Mitäpäs sitä näillä aamuilla pelkäämään, johonkin sitä joka tapauksessa kuolee.”

Hellepäiviä on ollut tänä kesänä aika paljon eikä ilman sadekuuroja luonto olisi niin rehevä ja kaunis katsella. Näin iän myötä kiireet ovat vähissä. Aikaa on puuhastelujen lomassa loikoilla auringossa, katsella kuistin kiikussa Kivijärven upeita maisemia, ja seurailla kuikkaperheen puuhasteluja rantavesissä.

On paisteltu makkaraa rantatulilla ja istuttu kiireettömästi seuraten auringon laskujen alati vaihtuvia värejä ja muotoja, ja tuumailtu keskenään niitä näitä. Kiireet ovat kaukana eikä puhelinkaan usein kilise.

Tänä kesänä on koko maassa oltu enemmän mökeillä, jos ei muuten, niin ainakin koronaa paossa. Mökkien ja tonttien ostobuumi on jyllännyt. Jotkut ystävämmekin ovat olleet asialla.

Mutu-tuntumalla voinee sanoa, että mukavuuksia monet mökin ostajat arvostavat, samoin myös läheisyyttä kauppoihin, mökkitien kuntoa sekä tietysti järven kovaa rantaa ja veden puhtautta. Monet näistä toiveista täyttyvät hyvin Luumäellä, ja paljonhan täällä jo mökkejä onkin. Niin osto kuin myynti ovat isoja asioita päätettäviksi. Harkintaa tarvitaan, ettei katumus iske päälle.

Pääkaupunkiseudun mökinostajat paljolti säätelevät hintoja. Siellä kivierämaassa työhellessä ja asustellessa tulee mökkielot arvaten mieleen.

Suuri puute on ollut koronan myötä kulttuuritapahtumien suoranainen romahdus. Lavatanssit ovat vähissä ja vaara saada tartunta on suuri, kun tanssijat pyörivät musiikin tahdissa kylki kyljessä. Musiikkitilaisuuksia on vähentänyt sekin, että rahat ovat nyt kunnilla vähissä ja koronakin on tuonut paljon lisäkuluja.

Me on kotona kaiveltu vanhat kasetit ja uudemmat cd-levyt esiin ja siinäpä ovat soineet tutut ikivihreät lähes päivittäin. Teattereihin ei ole ollut uskallusta mennä eikäpä niitä ole paljoa ollutkaan.

Muutamien ystävien ja sukulaisten tapaamiset ovat tuoneet kaivattua vaihtelua. Meille tuttu patikointi toki sujuu, vaikkakin tässä jo huomaa himpun köpelöityvänsä. Askel lyhenee ja hidastuukin, mutta kivaahan se silti on. Pyöräilyäkin on harrasteltu ja sekin ylläpitää kuntoa.

Maan hallitus on ollut monenlaisten haasteiden edessä tänä koronan aikana ja selvinnyt aika hyvin. Tulevassa syyskokouksessaan tulisi hallituksen ottaa kantaa maan heikon talouden suhteen. Uusien työpaikojen luominen tuottanee tuskaa, sillä esille tullee myös paljon puhuttu eläkeputken katkaisu ja työpaikkakohtainen sopiminen.

Yhtenä ongelmana ovat ilmastotavoitteetkin, joita muun muassa napajäätiköiden kuluneen kesäajan raju sulaminen vauhdittaa.

Politiikassa, kuten elämässä yleensä, on kiva tehdä myönteisiä ratkaisuja, mutta kielteisten päätösten tekoon päättäjiä on paljon vaikeampi löytää. Oma takki tuppaa siinä aina tuhraantumaan ja nimikin usein mustautuu.

Vaan elämä vie meitä eteenpäin ja laillaan kaikki ongelmat ajastaan selviää. Hyvää syksyn alkua ja terveyttä kaikille!

PENTTI TERVONEN

Kirjoittaja on Luumäen kesäasukas