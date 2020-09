LuPo päättää kauden tänään kotikentällä Taavetissa – viime sunnuntaina joukkue jäi maalin päähän vierasottelussa Mikkelissä

0

LuPon kausi jalkapallon miesten Vitosessa lähestyy päätöstään. Itäisen alueen B-lohkon alaloppusarjasta on pelaamatta vielä yksi ottelu.

Viime sunnuntaina luumäkeläiset vierailivat Mikkelissä, mutta jäivät ilman pisteitä, kun kotijoukkue Otavan Viesti (Oviesti) vei ottelun nimiinsä maalein 2–1 (0-0). Kun joukkueet kohtasivat heinäkuussa Taavetissa, LuPo voitti 11–0.

Sunnuntaina ensimmäinen puoliaika mentiin nollanollaa. Toisen puoliajan alussa Tommi Kuningas vei LuPon 0–1-johtoon, mutta OViesti tuli parinkymmenen minuutin päästä tasoihin ja meni nopeasti vielä ohikin.

Alaloppusarjaa johtavan LuPon viimeinen ottelu tämän kauden osalta on ohjelmassa tänään lauantaina 12. syyskuuta kello 14 kotikentällä Taavetin nurmella. Vastassa on lappeenrantalainen FC Potkupallo, jonka luumäkeläiset ovat jo kertaalleen tällä kaudella kaataneet.

