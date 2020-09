Kasvustoja puidaan sateiden välissä

0

Epävakaat säät ja kasvustojen kirjavuus jälkiversonnan takia ovat hidastaneet sadonkorjuuta, kertoo ProAgria.

Kevätviljoista on korjattu vajaa kolmannes. Jatkossa sateiset säät ovat riski laadulle. Viimeiset viljat korjataan näillä näkymin pitkällä lokakuun puolella. Tähän asti korjattujen viljojen laatu on ollut hyvä, ja sato hyvä tai vähintään tyydyttävä. Syysviljat on lähes kokonaan korjattu ja niistä saatiin määrällisesti sekä laadullisesti hyvä sato.

Myös syysöljykasvit on puitu ja sato oli olosuhteisiin nähden melko hyvä. Kevätrypsin ja -rapsin korjuu alkanee puolestaan kuun lopulla ja jatkuu pitkälle lokakuun puolelle. Sato vaihtelee paljon tiloittain. Epätasainen kasvuun lähtö ja tuholaispaine vaikuttavat satoon, joka jäänee keskimäärin matalaksi.

Nurmisadot olivat hyviä kauttaaltaan ja myös laitumien kunto ja kasvu ovat hyvällä tolalla. Varastoperunan nosto on käynnissä, sadosta odotetaan hyvää määrältään ja laadultaan.

LUUMÄEN LEHTI

toimitus@luumaenlehti.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Luumäen Lehden ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.