Lukijan mielipide: Järjestölähtöinen auttaminen uhattuna

Viime vuosina on Etelä-Karjalassa onnistuneesti kehitetty yhteistyötä ja kumppanuutta sosiaali- ja terveysjärjestöjen ja julkisen sektorin välillä. Yhdessä tehden alueen asukkaille on tarjolla entistä enemmän apua ja tukea jo varhaisessa vaiheessa.

Sote-järjestöt tekevät työtä heikoimmassa asemassa olevien ja muutoin apua ja tukea tarvitsevien ihmisten parissa: lasten, nuorten, iäkkäiden, vähemmistöjen, päihde- ja mielenterveysongelmaisten, vammaisten, pitkäaikaissairaiden, omaisten ja pitkäaikaistyöttömien.

Korona-aikana avun tarve on lisääntynyt entisestään ja eteläkarjalaisista sote-järjestöistä apua hakevien määrä on ollut selvässä kasvussa. Poikkeustilanne on aiheuttanut huolta toimeentulosta, perhesuhteista ja arjessa selviytymisestä. Paineet näkyvät väsymyksenä, ahdistuksena ja perhe- ja lähisuhdeväkivaltana.

Valtion talousarvioesityksessä aiotaan leikata sote-järjestöjen maksuttomasta auttamistyöstä joka kolmas euro, peräti 127 miljoonaa. Jos talousarvioesitys ei muutu, romahtaa sote-järjestöjen toiminta ja mahdollisuus auttaa. Tällä olisi suora yhteys myös tulevaisuuden sote-keskuksiin. Painopisteen siirto ennaltaehkäiseviin ja matalan kynnyksen palveluihin jäisi pahimmillaan toteutumatta. Etelä-Karjalassa tämä tarkoittaisi, että julkisen sektorin ja järjestöjen välille muodostunut yhteistyö lamaantuisi ja ihmiset jäisivät vaille järjestöjen tukea ja apua sekä sote-palveluihin ohjautuvien määrä kasvaisi.

Ihmiset, kunnat ja yhteiskuntamme eivät selviä ilman järjestöjä.

CHRISTA CARPELAN

MLL Kaakkois-Suomen piiri ry

JUHO HEIKKA

MIELI Etelä-Karjalan mielenterveys ry

HELI HEIMALA

Kaakkois-Suomen Sydänpiiri ry

LEENA HÄRKÖNEN

Lappeenrannan Seudun Diabetesyhdistys ry

TIINA IHALAINEN

Invalidiliitto ry

LASSE KOIVUMÄKI

Heikintalo ry

SUSANNA KOVASIN

Etelä-Karjalan Näkövammaiset ry

KAARINA PESONEN

FinFami – Mielenterveysomaiset Etelä-Karjala ry

SIKKETIINA RÖNTY

Etelä-Karjalan Omaishoitajat ry

JUSSI STOOR

Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry

NIINA TURUNEN

Saimaan Syöpäyhdistys ry

HELI VAIJA

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

TUIJA VALJAKKA

Etelä-Karjalan Martat ry

