Kasvomaskien kysyntä hiljeni – vähävaraisille tarkoitettu jakelu tiivistyy keskiviikolle

Eksote jatkaa vähävaraisille tarkoitettua kasvomaskijakelua uusin palveluajoin, jotka tulevat voimaan ensi maanantaina 14. syyskuuta.

Luumäen hyvinvointiasemalla jakelu on keskiviikkoisin kello 9–11.

Valtakunnallinen suositus on, että kansalaiset hankkivat kasvomaskit itse. Maksuttomat kasvomaskit on tarkoitettu vähävaraisille asukkaille, jotka eivät pysty maskeja hankkimaan.

Maskien jakelu perustuu luottamukseen. Kenenkään ei tarvitse todistaa vähävaraisuuttaan tai ilmaisen maskin tarvettaan jakelupisteissä.

Eksoten tiedotteen mukaan koko Etelä-Karjalan alueella kasvomaskeja on jaettu yli 2 000 pussia, joista ensimmäisenä päivänä noin 1 200 kappaletta. Sittemmin hakijamäärät ovat vähentyneet.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@luumaenlehti.fi

