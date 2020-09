Kolumni: Yrittäjänpäivän tunnelmia vuonna 2020

0

Vuosi 2020 on totta vieköön ollut kaikille ihmisille poikkeuksellinen. Sitä se on ollut myös yrittäjille. Eikä loppua ole vielä näkyvissä.

Ensimmäinen korona-aalto toi mukanaan etätyöt, seisokit. lomautukset ja myös konkurssit sekä tietysti valtion tukitoimet. Tukitoimilla oli monille, erityisesti mikro- ja pk-yrityksille suuri merkitys käytännön toimintojen turvaamisessa, laskujen maksussa, lainojen lyhennysten toteutuksessa ja ylipäätään yritystoiminnan jatkamisessa.

Myönnettyjen yritystukien tehokkuutta tullaan varmasti selvittämään jatkossa. Miten tuet ovat auttaneet, millaisia yrityksiä auttaneet, kuinka yritystukia myöntäneet organisaatiot suoriutuivat tehtävästään, miksi yritystukia on edelleen hakematta ja niin edelleen.

Jos puhutaan mikro- ja pk-yrityksistä, niin karkeasti yleistäen voi todeta, että jos yrityksen toimiala on sellainen, ettei painolastina ole merkittäviä investointeja ja niistä aiheutuvia rahoituskustannuksia, tai jos yrityksen taloudellinen perusta on vahva, niin koronan ensimmäisestä aallosta on voinut selvitä vähin vaurioin. Parhaassa tapauksessa hiljainen koronajakso on antanut yrittäjälle mahdollisuuden miettiä ja kehittää yritystoimintaa vastaamaan paremmin tulevia haasteita.

Toisaalta tiedämme hyvin, että pahiten koronan alkuvaihe iski palvelusektorin yrityksiin. Alun säikähdyksen jälkeen toipuminen oli monilla yrityksillä kuitenkin nopeaa. Suomalaisten kulutuskäyttäytyminen muuttui kotimaista suosivaksi. Toivottavasti tämä kehitys jatkuu maailman tappiin saakka.

Syksyn aikana tulemme näkemään paljon konkursseja.

Entäpä tulevaisuus? Kunpa voisikin sanoa, että valoisalta näyttää. Koronan toinen aalto on todellisuutta monissa Euroopan maissa ja meilläkin jo lähellä.

Suomessa ensimmäisen vaiheen jämäkäksi kehuttu hallituksen päätöksenteko on hävinnyt taivaan tuuliin ja tilalle on tullut ”se normaali poliittinen vastuunkanto”. Vastuu päätöksistä on siirretty virkamiestasolle ja siellä ei tunnu kiirettä olevan.Hallituksen ja yritysmaailman yhteiseen hiileen puhaltaminen on muuttunut joutavan päiväiseksi nokitteluksi, joka ei lupaa hyvää kenellekään.

Ensimmäisen aallon aikaiset rahalliset ja muut tukitoimet antoivat mahdollisuuden selvitä pahimman yli. Mutta kuten työ- ja elinkeinoministeri Mika Lintilä äskettäin totesi, maksut, verot ja vuokrat laukeavat maksettaviksi tulevan syksyn aikana, eivätkä yritysten rahavarat ole kesän aikana paljoa parantuneet. Syksyn aikana tulemme näkemään paljon konkursseja.

Mutta lopetetaan tämä synkistely. Lähdetään siitä, että testattu ja toimiva rokote koronaa vastaan saadaan jakeluun muutaman kuukauden sisällä ja talous lähtee ennustetusti voimakkaaseen kasvuun. Muistakaa hyvät lukijat hyödyntää ensisijaisesti paikallisia palveluita ja tuotteita, ja matkustakaa kotimaassa, silloinkin, kun muualle taas pääsee.

Omalta osaltani tulen jättäytymään pois Luumäen yrittäjät ry:n puheenjohtajan tehtävistä tulevana syksynä. Kiitokset kaikille yhdistyksen jäsenille ja yhteistyökumppaneille ja kaunista syksyä kaikille!

JUHA SAAJORANTA

Kirjoittaja on Luumäen yrittäjäyhdistyksen puheenjohtaja.

