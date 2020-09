SM O.K. Auto-ralli ajetaan viikonlopuna

0

Ralliautot pääsevät irti viikonloppuna, kun Rallin SM-sarjan kesäkauden avaus ajetaan SM O.K. Auto -rallissa. Koronatilanne on peruuttanut SM-kilpailuja, mutta nyt kilpailijat pääsevät pöllyttämään sorateitä Kouvolassa ja Luumäellä.

Tapahtuma järjestetään 4–5. syyskuuta. Pääpaikka ja huoltoalue sijaitsee Kouvolan raviradalla, jonne yleisöllä on vapaa pääsy.

Lauantaina 5. syyskuuta ajetaan seitsemän erikoiskoetta, joista kolmen ensimmäisen erikoiskokeen jälkeen ajetaan yleisöerikoiskoe Kouvolan Tykkimäessä, jonne yleisöllä on vapaa pääsy.

Tämän vuoden reitti suuntautuu aiempia vuosia vahvemmin myös Luumäen teille ja erikoiskokeista kaksi kulkee Kannuskosken, Sarkalahden ja Viuhkolan teillä.

Järjestäjien mukaan rallissa on mukana osuuksia joita ei ole ajettu koskaan, tai edellisistä ajoista on jo kymmeniä vuosia aikaa.

Kilpailuun ilmoittautuneita kilpailijapareja on 108, ja mukana on kattava joukko ajajia joissa mukana on myös muutama ulkomaalainen kilpailijapari.

Järjestäjät muistuttavat, että katsojien on erittäin tärkeää noudattaa toimitsijoiden ja järjestyksenvalvojien ohjeistuksia.

Reitin varrella asuvien piha-alueita tulee välttää samoin kuin liikkumista erikoiskoealueilla.

Katsojien on otettava myös koronatilanne huomioon. Voimassa olevat rajoitukset huomioidaan järjestelyissä, mutta katsojia muistutetaan pitämään turvavälit muihin ja huolehtimaan hygieniasta mahdollisuuksien mukaan myös erikoiskokeiden varrella.

