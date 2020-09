Pääkirjoitus: Puhelinhuijarille voi lyödä kylmästi luurin korvaan

0

Yhä useampi saa englanninkielisiä huijauspuheluita. Soittoja saattaa tulla pari-kolmekin lyhyen ajan sisällä, ja hiljattain on menty niinkin pitkälle, että asiasta jätetään vastaanottajalle ääniviesti ja luvataan palata asiaan. Tästä on kokemusta ainakin Luumäen Lehden toimituksessa.

Puhelinhuijauksissa vastaanottajan ei tarvitse huolehtia kohteliaisuuksista tai puhelinkäyttäytymisen etiketistä. Suomeksi sanottuna siis luuria korvaan ja eteenpäin. Ei näitä asioita mieti huijarikaan, joka tietysti yrittää esiintyä mahdollisimman vakuuttavasti, mutta jo lähtökohtaisesti valheellisin ja epärehellisin tarkoitusperin. Puheluita tulee myös väärennetyistä 040- ja 050-alkuisista numeroista, joten vastaamatta ei aina tohdi jättää, kun numero viittaa siihen, että kyseessä on asiallinen puhelu Suomen rajojen sisäpuolelta. Mutta kuten todettua, huijarin kanssa ei tarvitse keskustella tervehdystä enempää.

Viranomaisten ohje on lyhyt ja ytimekäs: tietoja ei saa koskaan luovuttaa, jos varmuutta vastaanottajasta ei ole.

Huijauspuheluiden määrä ja laajuus laittavat miettimään, minkälainen koneisto näissä ”kampanjoissa” on takana. Ajan hermolla selvästi ollaan, kun kevään ja kesän aikana etätöiden yleistyttyä puheluita alkoi tulla Microsoftin teknisen tuen nimissä.

Huijausten tarkoituksena on päästä käsiksi pankkitunnuksiin tai muihin henkilökohtaisiin tietoihin joko suoraan tai esimerkiksi tietokoneelle asennettavan etäohjelman kautta. Viranomaisten ohje on lyhyt ja ytimekäs: tietoja ei saa koskaan luovuttaa, jos varmuutta vastaanottajasta ei ole. Eivätkä viranomaiset ja rahalaitokset koskaan kysy mainittuja tietoja puhelimitse.

