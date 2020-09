Viikon verkkokysely: Oletko ladannut Koronavilkku-sovelluksen?

0

Tartuntaketjujen katkaisua helpottava älypuhelinsovellus Koronavilkku julkaistiin sovelluskaupoissa elokuun lopussa. Tavoitteena oli, että sovellus ladattaisiin syyskuun aikana miljoona kertaa, mutta miljoonan latauksen raja rikkoutui jo ensimmäisen vuorokauden aikana. Kyseessä on jäljityssovellus, joka tunnistaa lähellä tosiaan sijaitsevat puhelimet ja ilmoittaa, mikäli koronavirustartunnan saanut on altistanut läheisyydessään oleskelleita virukselle. Sovellus ei kerro missä, milloin tai keneltä altistus on peräisin.

Oletko sinä jo ladannut Koronavilkun? Jos et, niin aiotko tehdä niin? Jos et lataa sovellusta, niin miksi et? Vastaa viikon verkkokyselyyn ja jätä kommenttisi aiheesta.

LUUMÄEN LEHTI

toimitus@luumaenlehti.fi

Oletko ladannut älypuhelimeesi Koronavilkku-sovelluksen? Kyllä.

Ei. Näytä tulokset