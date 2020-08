Kolumni: Polkuja ja risteyksiä

0

Kirjan välistä putosi lattialle paperilappu. Olin selaamassa lipaston päälle kertynyttä kirja- ja lehtipinoa. Mielessäni oli tyttären närkästynyt tokaisu vuosien takaa: ”Aiotteko te jättää tämän kaiken meidän selvitettäväksi?”

Lauseesta on tullut perheessämme vitsi, mutta tottahan siinä on enemmän kuin toinen puoli. Niinpä olen pikkuhiljaa käynyt läpi kaappeja ja komeroita ja onnistunut hankkiutumaan eroon monesta turhasta ja tarpeettomasta tavarasta. Se tekee arjestakin helpompaa.

Nostin paperilapun lattialta. Siihen oli piirretty polku, joka alkoi paperin alareunasta, ja jatkui mutkitellen kohti yläreunaa. Polun varrella oli risteyksiä, puomeja, leveämpää ja kapeampaa kohtaa sekä vuosilukuja. Muistin, että olin piirtänyt tuon kuvan eräällä kurssilla. Meille oli annettu tehtäväksi kertoa, miten olimme päätyneet kirkon töihin. Olin hahmotellut paperille omaa elämänpolkuani.

Millaisen elämänpolun sinä piirtäisit? Polku kulkisi ehkä aurinkoisilla niityillä, purojen varsilla, kivikoissa, louhikoissa, tuulessa, sateessa ja lempeässä kesäillassa. Voisi siinä olla umpikujiakin, joilta on palattava etsimään uusia reittejä.

Toisinaan on mahdollista valita suuntansa mutta aina on myös olosuhteita ja tapahtumia, joihin ei voi itse vaikuttaa. On mentävä, minne tie vie.

Elämänpolun tutkaileminen ei ole turhaa. Pirkko Siltala kirjoittaa: ”Tutkimusmatkat ajassa ovat uskaliaita mutta ne palkitsevat ja ravitsevat elämää”. Omaa elämänhistoriaansa voi myös rakentaa jatkuvasti, nähdä asioita toisin. Joskus tapahtumien merkityksen ymmärtää vasta vuosien jälkeen. Voi myös valita, muisteleeko enemmän hyviä vai ikäviä asioita.

On eheyttävää, jos pystyy hyväksymään oman elämänpolkunsa kivikkoineen kaikkineen. Kiitollisuutta syntyy lupauksesta, että Jumalan käsi kantaa jokaista hetkeämme.

Armo saa arkipäiväisen merkityksen, kun sen tajuaa todellisena mahdollisuutena päästä uudelle reitille.

Elämänpolkumme risteävät ja kulkevat toisten polkujen rinnalla. Siunattu on jokainen, joka kulkee vaikean taipaleen toisen tukena. Siunattuja ovat myös he, jotka ovat rukoilleet meille tasaisia teitä Kaiken Hyvän Antajalta.

Polulla on alku, mutta myös loppu. Kaikkien heidän muistolleen, joiden elämänpolku täällä ajassa on päättynyt, Anna-Mari Kaskisen runo:

”Kun luulemme olevamme yksin,

ovat luonamme ne,

joita olemme rakastaneet.

Heidän muistonsa ei himmene,

eikä heidän liekkinsä sydämissämme hiivu,

sillä elämä, jonka Jumala on luonut

on tallella,

ja rakkaus, jonka Jumala on sytyttänyt,

ei koskaan sammu.”

RIITTA VANHOJA

Kirjoittaja on Luumäen seurakunnan diakoni.

