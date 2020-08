Mielipidekirjoitus: Kunnan ympäristönsuojelusihteeri vastaa vesiskootterikysymykseen

0

Luumäen Lehden Lukijoilta-palstalla (20.8.) oli kirjoitus: ”Ilonaiheita Luumäen Lehdessä”. Siinä pyydettiin minua kertomaan, mitä kunta on aikeissa tehdä asian ratkaisemiseksi koskien vesiskootteriajon kieltämistä Kivijärvellä.

Minulle on tullut erittäin paljon etenkin tänä kesänä yhteydenottoja koskien vesiskootterilla ajoa järvillä. Ilmeisesti jonkin järven ympärillä kiertää myös kirjelmä tästä asiasta, jossa on minunkin yhteystiedot mainittu, tosin ei minulta ole lupaa tähän kysytty.

Yllättävää näissä yhteydenotoissa on se, että monien mökkiläisten mielestä se on ihan ok, kun vesiskootterit ajelee järvellä. Tosin vähintään yhtä moni mökkiläinen on sitä mieltä, että ajo on häiritsevää ja pitäisi kieltää.

Moottoriveneistä ei ole tullut yhteydenottoja aivan viime aikoina, ei puolesta eikä vastaan. Eli tässäkin vesiskootteriasiassa ollaan kahta mieltä, ja varmasti molemmat ovat oikeassa.

Jos Kivijärveä ajatellaan kokonaisuudessaan, niin en näe mahdolliseksi koko järveä koskevaa yleistä nopeusrajoitusta tai vesiskoottereiden kieltämistä.

Vesikulkuneuvojen häiritsevälle käytölle voi hakea kieltoa tai rajoitusta. Samalla kertaa vesiskootterikiellon kanssa voi hakea esimerkiksi nopeusrajoitusta moottoriveneille.

Hakemus tehdään kirjallisesti Traficomille. Nykyään riittää lomakkeen täyttäminen. Hakemuksessa on syytä olla kartta mukana. Kiellon voi hakea koko vesistölle tai sen osalle.

Kieltohakemuksen voi tehdä kunta, kunnan jäsen tai sellainen viranomainen, yhteisö tai vesialueen omistaja, jota asia koskee. Hakemuksen voi siis tehdä niin kunta kuin kesämökin omistajakin.

Kunnan tekemä hakemus on vahvoilla, koska sen tekemän hakemuksen hylkäämiselle pitää olla erityiset syyt.

Jos kunta lähtee hakemusta tekemään, niin minulla eivät natsat siihen hommaan riitä, kunnan hallintosäännön mukaisesti on edettävä. Tämä vaatinee enemmän keskustelua kunnassa myös luottamushenkilötasolla. Nimenomaan siitä, että onko kunta oikea taho tällai-

sen hakemuksen tekemiseen.

Jos Kivijärveä ajatellaan kokonaisuudessaan, niin en näe mahdolliseksi koko järveä koskevaa yleistä nopeusrajoitusta tai vesiskoottereiden kieltämistä. Alueellisesti ehkä joissain paikoin näin voisi olla. Pienemmillä järvillä puhutaan eri tilanteesta, esimerkiksi Tervajärvellä on kielletty liikenne moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla.

Näin ympäristövirkamiehenä yksi mahdollisuus on kehottaa esimerkiksi vesiskootterilla ajajaa ottamaan muut ihmiset paremmin huomioon.

Häiritsevästä ajelijasta ilmoituksen tehneet eivät ole vielä toistaiseksi pystyneet kertomaan sitä, että kuka on kyseessä. Joten suorat kehoitukset tästä asiasta eivät ole vielä toistaiseksi edenneet.

Kivijärvi on upea, sitä saa ja pitää käyttää vastuullisesti luontoa ja ympäristöä kunnioittaen. Lisäksi otetaan me jokainen myös muut ihmiset huomioon kaikessa toiminnassa!

JUHA TERVONEN

Kirjoittaja on Luumäen kunnan ympäristönsuojelusihteeri.

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Luumäen Lehden ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.