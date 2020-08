Pääkirjoitus: Kääntääkö korona muuttoliikkeen kohti maaseutua?

0

Korona-aika näyttää vahvistaneen suomalaisissa niin sanotun Nurmijärvi-ilmiön mukaista ajattelua. Nykyisen valtiovarainministeri Matti Vanhasen (kesk.) aikanaan lanseeraamalla termillä tarkoitetaan luonnonläheistä asumista rauhallisella paikalla pienemmässä kunnassa isomman kaupungin kupeessa.

Ilta-Sanomat uutisoi maanantaina (24.8.) Taloustutkimuksella teettämänsä selvityksen tuloksista, joiden mukaan yhä useampi haluaa asua isossa asunnossa kauempana kaupungin keskustasta. Mainittu ilmiö ei ole jäänyt vain ajatusten tasolle, sillä uutisessa viitataan Tilastokeskuksen tietoihin, joiden perusteella kaupunkimaisista kunnista muutti pois kuluvan vuoden huhti–kesäkuussa moninkertaisesti enemmän ihmisiä kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Kyseisen tutkimuksen tulos yllättää.

Merkillepantavaa on myös se, että nuoret ja nuoret aikuiset – 15–24-vuotiaat – ovat ikäryhmistä kaikista innokkaimpia asumaan omakotitalossa pienemmässä kunnassa 20–30 kilometrin päässä suuren kaupungin keskustasta. Sen sijaan 50–64- ja 65–79-vuotiaat ovat kaikkein halukkaimpia pysymään kaupungissa ja vielä lähellä keskustaa.

Viime vuosien keskustelu kaupungistumisesta ja maaseudun autioitumisesta on ollut niin vahvaa, että kyseisen tutkimuksen tulos yllättää. Taloustutkimuksen tutkimus- ja asiakkuusjohtajan mukaan se on ”isku vastapalloon”, mitä tulee näkemykseen kaupungistumisesta megatrendinä. Etelä-Karjalan pienten kuntien näkökulmasta edellä mainittu kuulostaa hunajaiselta. Nyt pitää vaan uskaltaa takoa, kun rauta on punaisena hehkuvan kuumaa.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@luumaenlehti.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Luumäen Lehden ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.