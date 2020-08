Paikallislehti kannustaa kirjoittamaan ja kuvaamaan tarinoita – lapsille ja nuorille suunnattuun syksyn kilpailuun voi osallistua myös videoin

0

Luumäen Lehdessä on käynnistynyt alle 16-vuotiaille suunnattu Sinun tarinasi on meidän juttumme -kilpailu. Kilpailuaika on 20.8–30.9.2020.

Osallistua voi joko teksteillä tai videoilla ja myös ryhmissä. Kilpailun teemana on ”Elämäni onnellisin hetki”.

Lehden toimitus valitsee molemmista sarjoista voittajat, jotka palkitaan 100 eurolla. Voittajatarinat lähetetään myös valtakunnalliseen finaaliin, jonka palkintoina ovat maksimissaan 500 euron arvoiset tablettitietokone tai älypuhelin sekä paikallislehden vuositilaus.

Voittajien lisäksi myös muita Luumäen Lehdelle lähetettyjä kilpailutöitä julkaistaan lehden eri kanavissa syksyn aikana.

Sinun tarinasi on meidän juttumme -kilpailun järjestävät paikallislehdet ympäri Suomen. Etelä-Karjalasta mukana ovat lisäksi Länsi-Saimaan Sanomat ja Paikallislehti Joutseno.

Kilpailua järjestävät yhteistyössä myös Paikallislehtien Päätoimittajayhdistys, Sanomalehtien Liitto sekä Suomen Paikallismediat.

Luumäen Lehden kilpailusivu löytyy verkosta osoitteesta www.luumaenlehti.fi/sinuntarinasi.

Sinne on koottu tarkempia tietoja ja osallistumisohjeet.

Sanomalehtien Liiton kilpailusivun osoite on puolestaan www.sanomalehdet.fi/sinuntarinasi.

