Kolumni: Anteeksipyynnön aika

Sunnuntaina 9. elokuuta vietettiin kansainvälistä maailman alkuperäiskansojen päivää. Päivän tarkoituksena on muistuttaa alkuperäiskansojen oikeuksien suojelemisesta. Suomessa muistutukselle on tarvetta.

Saamelaisten sortaminen sai alkunsa yli 100 vuotta sitten, kun saamelaisia alettiin pitää rodullisesti alempana kansana. Sekä kirkon että valtion pyrkimyksenä oli sulauttaa saamelaiset osaksi valtaväestöä.

Saamen kielen puhuminen kouluissa kiellettiin, saamelaisia käännytettiin kristinuskoon, heille tehtiin ihmisarvoa alentavia rotututkimuksia, heidän maitaan hyväksikäytettiin, heitä nöyryytettiin ja vähäteltiin. Seurauksena saamelaisten yhteys omaan kieleen ja kulttuuriin heikentyi. Jotkut kadottivat äidinkielensä lopullisesti.

Voisi luulla, että tasa-arvoisena pidetty kotimaamme katuisi tekojaan ja pyytäisi saamelaisilta nöyrästi anteeksi. Voisi luulla, että tekisimme kaikkemme saamelaisten oikeuksien turvaamiseksi tulevaisuudessa. Kaikki tämä on kuitenkin toiveajattelua.

Suomi ei ole vieläkään esittänyt anteeksipyyntöä saamelaisille, vaikka Norja ja Ruotsi tekivät niin jo 1990-luvulla. Tuntuu siltä, kuin historian tapahtumat yritettäisiin kuopata mullan alle ja unohtaa.

Suomi on kuin iso, kiukutteleva kakara, joka ei suostu myöntämään virheitään. Olisiko jo aika aikuistua?

Saamelaisten asema alkuperäiskansana kirjattiin Suomen perustuslakiin vuonna 1995.

Sen mukaan saamelaisilla on “oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan”. Lisäksi saamelaisille on turvattu kotiseutualueellaan kulttuurinen itsehallinto, jota toteuttaa Saamelaiskäräjät.

Vaikka laki on ollut voimassa jo 25 vuotta, moni asia ei ole muuttunut. Saamelaisten oikeuksia poljetaan edelleen. Esimerkiksi vuoden 2015 Tenon kalastussopimuksessa ei kuultu Saamelaiskäräjiä.

Saamelaisten mielipidettä ei kysytty myöskään vuoden 2018 kaivoslain muutosesityksessä. Tällainen toiminta on paitsi törkeää, myös lainvastaista.

Saamelaisten oikeuksia

poljetaan edelleen.

ILO 169 -sopimus on kansainvälinen yleissopimus alkuperäiskansojen oikeuksista. Sen tavoitteena on korjata aiempien sulauttamispyrkimysten kielteiset seuraukset ja taata alkuperäiskansalle samat oikeudet kuin valtaväestölle.

Norja ja Tanska ratifioivat ILO 169 -sopimuksen vuosina 1990 ja 1996. Suomi ei ole vahvistanut sopimusta vielä tähänkään päivään mennessä.

On ihan aiheellista kysyä, mitä sopimuksen vahvistaminen auttaisi. Olemme nähneet, miten perustuslakia rikotaan – miten siis yksi sopimus voisi muuttaa mitään?

Otetaan esimerkiksi naapurimme Norja, jossa sopimus on ollut voimassa jo 30 vuotta. Siellä sopimuksen ratifioiminen on tuonut yhteiskuntarauhaa ja mahdollistanut saamelaisten yhdenvertaisen osallistumisen yhteiseen päätöksentekoon.

Konkreettisena esimerkkinä tästä on vuodesta 2005 voimassa ollut konsultaatiosopimus, joka velvoittaa Norjan neuvottelemaan Saamelaiskäräjien kanssa heitä koskevista asioista.

Sopimuksen voima on siinä, että molemmat osapuolet noudattavat sitä. Sopimuksesta luistaminen musertaa sen voimaa.

Siispä pelkkä sopimus yksinään ei muuta mitään, mikäli sopimuksen osapuolet eivät ole valmiita sitoutumaan siihen. Lopulta kyse on siis meistä, suomalaisista, jotka sitoudumme turvaamaan saamelaisten tasavertaisen aseman.

Vain siten kotimaastamme voi tulla oikeudenmukaisempi.

DERIA KURKAN

Kirjoittaja on luumäkeläislähtöinen opiskelija.