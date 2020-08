Lukijan mielipide: Vesiskoottereista Kivijärvellä

0

Esko Turkka kiinnitti Luumäen Lehden mielipidekirjoituksessaan (printti 13.8., verkko 14.8.) huomioita vesiskoottereiden häiritsevään käyttöön Ala-Kivijärvellä ja kysyi, olisiko Pro Kivijärvi ry valmis ryhtymään toimiin niiden käytön kieltämiseksi Ala-Kivijärvellä tai kenties koko Kivijärven alueella.

Yhdistyksemme on tietoinen ongelmasta ja olemme päättäneet selvittää, mitä asialle olisi tehtävissä.

Ymmärrämme, että osa Kivijärven äärellä asuvista ja lomailevista haluaa käyttää järveä myös erilaiseen huviveneilyyn. Yhdistyksemme tarkoituksena on Kivijärven veden laadun turvaamisen ohella edistää järven käyttöä alueen vakinaisten asukkaiden ja kesäasukkaiden virkistymiseen.

Edellytyksenä on kuitenkin, että tämä voi tapahtua tavoilla, jotka eivät vaaranna järven ja sen lähialueen luonnontilaisuutta tai viihtyisyyttä.

Tulemme ottamaan kysymyksen vesiskoottereiden käyttämisestä esille yhdistyksemme hallituksessa.

Tunnistamme vesiskoottereiden käytöstä aiheutuvat haitat, muun muassa melun. Tulemme ottamaan kysymyksen vesiskoottereiden käyttämisestä esille yhdistyksemme hallituksessa.

Pyrimme selvittämään, millaisin mahdollisin toimenpitein vesiskoottereiden ja muiden äänekkäiden ja nopeakulkuisten vesikulkuneuvojen käytöstä Kivijärvellä aiheutuvia haittoja olisi mahdollista torjua tai rajoittaa.

Totaalikiellon vaihtoehtoja voisivat olla esimerkiksi ajonopeuteen tai tiettyihin vuorokaudenaikoihin kohdistuvat rajoitukset taikka käytön salliminen tietyillä rajoitetuilla alueilla.

Toivomme myös, että kaikki vesiskoottereiden ja muiden moottoroitujen vesikulkuneuvojen käyttäjät muistavat oman vastuunsa ja liikkuvat vesillä niin, että se voi tapahtua vesiliikennelain viidennessä pykälässä edellytettävällä tavalla aiheuttamatta ”merkittävää tai tarpeetonta haittaa tai häiriötä luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle, yleiselle luonnon virkistyskäytölle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle”.

PETRI HEIKKINEN

hallituksen

puheenjohtaja

Pro Kivijärvi ry

