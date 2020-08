Lukijan mielipide: Ilonaiheita Luumäen Lehdessä

0

Olen yli 50 vuotta viettänyt kesiä Kivijärven Taukaniemessä ja seuraan säännöllisesti Luumäen Lehteä. Edellisessä lehdessä (printti 13.8., verkko 16.8. & 14.8.) oli kaksi mieltä kovasti ilahduttavaa kirjoitusta.

Lehden takasivulla oli juttu Taavetin Hyödyksi-asemasta. Kävimme tällä viikolla yhdessä vaimoni kanssa viemässä jätteitä asemalle.

Totesimme, että palvelu asemalla oli Luumäen Lehdessä kerrotulla tavalla erinomaista. Hyödyksi-asema on tilava, siisti ja hyvässä järjestyksessä.

Erityisen kiitoksen ansaitsee aseman hoitaja Petri Mattero, joka rauhallisen asiallisesti ja hyväntuulisesti hoiti tehtäväänsä.

Paras ratkaisu olisi ilmeisesti vesiskootteriajon kieltäminen järvellä.

Toinen tärkeä kirjoitus oli Lukijoilta-palstalla ja käsitteli vesiskootterihäiriköintiä. Kuten kirjoituksessa todettiin, Kivijärven tarjoama luonnonrauha ja puhdas luonto ovat Luumäkeä parhaimmillaan.

Olin Pro Kivijärvi -yhdistyksen kokouksessa Salpa Hotellissa viime heinäkuussa. Kokouksessa keskusteltiin myös vesiskoottereista ja niiden aiheuttamista ongelmista.

Esille tuli esimerkiksi uusien vesireittien valmistumisen jälkeiset kohtuuttoman suuret nopeudet kapeassa mantereen ja Kännätsalon välisessä salmessa.

Lisäksi on ollut havaittavissa vesiskootterilla tapahtuvaa kovaäänistä suurella nopeudella tapahtuvaa kurvailua järven suhteellisen pienillä selillä. Ranta-asukkaat eivät voi mitenkään välttää ajelun aiheuttamaa häiriötä.

Mielestäni Kivijärven luonnonrauhan ja puhtauden sekä ranta-asukkaiden viihtyisyyden turvaaminen edellyttävät vesiskoottereille selviä sääntöjä ja rajoituksia.

Paras ratkaisu olisi ilmeisesti vesiskootteriajon kieltäminen järvellä. Joka tapauksessa järvelle tarvitaan riittävän alhaista ja turvallista yleistä nopeusrajoitusta sekä vesiskootteriajon rajoittamista tietyille alueille; esimerkiksi Kivijärven merkityille vesireiteille.

Luumäen kunnan intressissä on taata asukkaille – vakinaisille ja kesäasukkaille – tärkeä Kivijärven rauha ja viihtyisyys. Näin ollen päävastuu asian hoitamisessa on kunnan viranomaisilla.

Ehkä esimerkiksi ympäristösihteeri voisi kertoa Luumäen Lehden lukijoille, mitä kunta on aikeissa tehdä asian ratkaisemiseksi. Toivoisin myös Pro Kivijärvi -yhdistykseltä aloitteellisuutta asiassa.

MATTI RINTALA

Taukaniemi

Luumäki

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Luumäen Lehden ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.