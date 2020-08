Pääkirjoitus: Testien määrä kasvaa, maskien käyttö vaihtelee

0

Etelä-Karjalaan viime viikolla annettu kasvomaskisuositus ei toistaiseksi näy mitenkään poikkeuksellisesti Luumäen katukuvassa. Odotettavaa on, että suojattujen kasvojen määrä ainakin piirun verran syksyn edetessä nousee.

Luumäen Lehden selvitys- ja kyselykierroksen perusteella paikalliset toimijat suhtautuvat tilanteeseen hyvin järkevästi. Kasvomaskien käytössä edetään suositusten ja kunkin toimialan vaatimusten mukaan. Joissakin tapauksissa suun ja nenän peittäminen on välttämätöntä ja toisissa tilanteissa riski on pienempi.

Kasvomaskisuositus, joka ei siis käytännössä velvoita mihinkään, on kuitenkin osoitus siitä, että nyt yritetään löytää tautilanteen hallitsemiseen pehmeämpiä keinoja, ettei yhteiskuntaa tarvitsisi kevään tapaan sulkea.

Maltilliselle suhtautumiselle hyvää selkänojaa antaa Etelä-Karjalan edelleen varsin rauhallinen tilanne. Varmistettuja koronatartuntoja oli keskiviikkoaamupäivän tiedon pohjalta 26.

Luku on hämmästyttävän alhainen siihen nähden, että testausmäärät ovat kasvaneet merkittävästi viime viikkojen aikana. Ylen mukaan kuluvan viikon maanantaina koronatestejä otettiin jo lähes 300. Testitulosten saamisessa kestää kuitenkin aivan liian kauan Huslabin ruuhkauduttua.

Eksoten ylilääkäri Sami Raasakan mukaan testausmäärien perusteella voidaan sanoa, että maakunnassa on hyvin vähän koronaa eikä sitä juurikaan ole piilossa (ES 19.8.).

Myös lievempiä tauteja on jälleen liikkeellä, ja kun tiedetään, miten eriasteisia oireita korona aiheuttaa, testissä käyminen on äärimmäisen vastuullista.

