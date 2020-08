Kutsuntakierros alkaa tällä viikolla – Luumäellä kutsunnanalaisia on tänä vuonna 25 – tilaisuus pidetään ensi torstaina Lemillä

0

Tämän vuoden kutsuntakierros alkaa ensi viikolla, Puolustusvoimien Kaakkois-Suomen aluetoimisto tiedottaa.

Luumäkeläisten kutsuntatilaisuus on ensi torstaina 20. elokuuta Lemillä, Lemin koulukeskuksessa. Luumäellä kutsunnanalaisia on 25.

Tänä vuonna kutsunnanalaisia ovat vuonna 2002 syntyneet nuoret miehet. Kutsunnanalaisten on osallistuttava kutsuntatilaisuuksiin henkilökohtaisesti, ellei aluetoimisto ole myöntänyt vapautusta läsnäolovelvollisuudesta. Myös henkilöllisyys on kyettävä todistamaan.

– Jos kutsunnanalainen opiskelee kaukana kutsuntapaikkakunnalta tai hänellä on muu perusteltu syy, hän voi aluetoimiston suostumuksella osallistua muuhun saman vuoden kutsuntatilaisuuteen kuin siihen, johon hänen kutsuntakuulutuksen mukaan on osallistuttava, Puolustusvoimista kerrotaan.

Kaakkois-Suomen kutsuntakierroksen ensimmäinen tilaisuus on ensi tiistaina 18. elokuuta Taipalsaarella ja viimeinen joulukuussa Kouvolassa. Etelä-Karjalassa tilaisuuksia on elo-syyskuussa yhteensä 13.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@luumaenlehti.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Luumäen Lehden ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.