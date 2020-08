Kolumni: Maaseutu on mahdollisuus

0

Koko maailmaa koetteleva ja poikkeuksellinen kesä meille kaikille suomalaisille kääntyy pian syksyksi ja koronan aiheuttama epävarmuus lähi- ja etätyön sekä koulujen osalta jatkuu epidemian toista aaltoa odotellessa.

Kulunut kesä on ollut suomalaiselle maaseudulle loistavaa aikaa tuoda vahvuuksiaan esille. Sadattuhannet suomalaiset ovat viettäneet kiireetöntä aikaansa kesämökeillään ja matkustelleet aktiivisesti mutta varovaisesti lähialueiden kiinnostavissa matkailukohteissa. Suomalaiset ovat löytäneet monia helmiä omasta kotimaasta aikana, jolloin ulkomaanmatkailu käytännössä on ollut lähes mahdotonta eikä ollenkaan niin suotavaa.

Etätyöhön siirtyminen ja käytäntö osoitti jo keväällä, että maaseutu voi olla mahdollisuus ja myös tulevaisuuden elinympäristö. Suomalaiset olisivat poikkeustilan myötä halunneet yhä enemmän hakeutua vapaa-ajan asunnoilleen turvaan ja etäytötä tekemään.

Jotta maaseudulla voi asua ja työskennellä, laadukas tietoliikenneverkko on välttämättömyys tulevaisuuden kehittyvässä Suomessa. Valokuiturakentaminen on ollut maaseutualueilla valikoivaa.

Toivoisin, että pitkäjänteisesti suunniteltaisiiin maaseutualueiden vetovoimaisuutta kehittämällä harvaan asutun maaseudun saavutettavuutta ja tietoliikenneyhteyksiä. Hallituksella on budjettiriihen teemana on edistää digitaalisuutta, etätyötä ja monipaikkaisuutta. Näitä Suomi tarvitsee juuri nyt .

Nuoret aikuiset ovat aidosti kiinnostuneita maaseutu-asumisesta.

Etätyöläiset ovat siellä missä toimiva nettiyhteys, vaikkapa vapaa-ajan asunnon terassilla. Idyllinetsijät haaveilevat maallemuutosta, vaikkei heillä olisikaan henkilökohtaista sidettä alueeseen, mutta haluavat tarjota lapsilleen ja perheelle turvallisen kasvu- ja elinympäristön.

Monipaikkakuntalainen elää kahdessa tai useammassa kohteessa työn, arjen ja elämäntilanteen mukaan.

Kaikki maaseudun kunnat eivät ole menettäjiä, eivätkä asuntojen hinnat laske kaikkialla. Maakuntien myönteiset asiat jäävät helposti varjoon. Vaikka kaupungistuminen jatkuu, samaan aikaan myös maalle muutetaan.

Jos kunta pystyy tarjoamaan mahdollisuudet edulliseen, väljään ja tyylikkääseen asumiseen, se saattaa lopulta olla paremmassa asemassa kun kunnat, joissa asutaan ahtaasti, kalliisti ja veronmaksajien kustantamalla asumistuella.

Myös nuoret aikuiset ovat aidosti kiinnostuneita maaseutuasumisesta. Vaikkei heillä olisikaan arjen kosketusta maaseutuun, mielikuvat ovat siitä syystä vielä auki ja ne odottavat täydennystä. Se viesti on helppo saada perille.

Väljä valmiiksi rakennettu ympäristö saattaakin osoittautua huomattavan kilpailukykyiseksi metropolialueen laajentamisen rinnalla. Kun tietoisuus rakentamisen päästöistä myös asuntojen osalta paranee, asetelma saattaa muuttua.

Päävastuu omasta menestyksestä on kunnilla itsellään. Yhteiskunta ja sen toimintatavat muuttuvat, mutta samaan aikaan yhteiskunnan tehtävä on varmistaa, että kaikilla sen jäsenillä on yhtälaiset mahdollisuudet pysyä kehityksessä mukana.

Pysytään terveinä ja hyvää loppukesää kaikille.

ANTTI RÄMÄ

Kirjoittaja on Luumäen kunnanhallituksen puheenjohtaja.