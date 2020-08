Lukijan mielipide: Vesiskootterihäiriköintiä Ala-Kivijärvellä

0

Luumäen Lehdessä (30.7.2020) oli kaunis rauhallinen kuva Kivijärveltä. Valitettavasti se ei kuitenkaan kuvaa kulunutta kesäämme Ala-Kivijärvellä.

Vesiskootterien eli vesijettien käyttö on muodostunut kuluneen kesän aikana Ala-Kivijärvellä luontoa ja mökkiläisiä jatkuvasti häiritseväksi typeröinniksi.

Kesäkuussa astui voimaan uusi vesiliikennelaki, jonka ajatuksena on turvata rannoille ja vesistöille sekä niiden asukeille rauha nauttia luonnosta ja elää rauhassa luonnon ääressä siitä nauttien ja siellä voimia keräten.

Lain mukaan vesikulkuneuvon käyttäjän on toimittava niin, ettei hän ilman pakottavaa syytä vaikeuta tai häiritse muiden liikkumista ja oleilua vesien äärellä eikä aiheuta vaaraa tai vahinkoa tai merkittävää tai tarpeetonta häiriötä luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle, yleiselle luonnon virkistyskäytölle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle.

Aiempina vuosina vesiliikenne Ala-Kivijärvellä on ollut maltillista. Juhannuksen aikoihin on näkynyt ja kuulunut vesiskoottereita ja nopeita moottoriveneitä, mutta tilanne on rauhoittunut pian kesän edetessä. Näitä moottorivempaimia lienee ostettu nuorisolle mökille juhannuksen viettoon.

Ironista kylläkin, juuri tänä kesänä uuden vesiliikennelain tultua voimaan, on Ala-Kivijärven vesiskootteriralli ryöpsähtänyt silmille ja korville. Vesiskoottereiden käyttö on lisääntynyt huomattavasti ja Hevossaaren rannalle on rakennettu harjoittelurata, jolla on rällätty ympyrää ajaen puolilta päivin aina iltamyöhään ”hurjasti kiihdyttäen ja itseään viihdyttäen”.

Huippuna viikolla 31 tapahtuneet ilta-ajot kello 21–22 auringon laskiessa ja luonnon hiljentyessä yötä vasten.

Häiritsevää vesiliikennettä voi rajoittaa tai sen voi kieltää kokonaan.

Luumäen Kivijärvien luonto on ainutlaatuista, vesistö on vielä varsin puhdasta ja esimerkiksi kuikkakanta on pysynyt hyvänä. Nämä moottoriurheilijat eivät valitettavasti kuule kuikkien varoitushuutoja koneiden melun yli, kun kuikat varoittavat toisiaan ja entistä vähempiä poikasiaan lähestyvästä vaarasta.

Pörrätessään koneillaan he nostavat samalla vesistöjen pohjasta maa-aineksia ja lisäävät rehevöitymisen mahdollisuutta kivikkorannoillamme. Vaaratilanteet eivät koske vain lintuja, samassa vaarassa ovat melojat, soutajat, rauhalliset uistelijat ja retkiuimarit.

Häiritsevä ja ei-välttämätön ajo vesistöillä on nykyään kielletty. Samoin moottorikäyttöisten ajoneuvojen tai vesikulkuneuvojen kilpailu tai toistuva harjoittelu samalla alueella vaatii kunnan ympäristöviranomaisten luvan.

Tiedustellessani asiaa kunnasta, ei siellä tiedetty harjoitteluradasta mitään, ja samoin ilmoitus poliisille ei ole tuonut muutosta tilanteeseen.

Häiritsevää vesiliikennettä voi rajoittaa tai sen voi kieltää kokonaan. Luumäki mainostaa itseään nettisivuillaan: ”Salpausselän pohjoispuolisilla alueilla on runsaasti vesistöjä, helmenä kirkasvetinen Kivijärvi… Luonnonrauha ja puhdas luonto ovat Luumäkeä parhaimmillaan ”.

Nyt on mielestäni sopiva aika kieltää vesiskoottereiden käyttö Ala-Kivijärvellä, kenties koko Kivijärven alueella, näin kunta samalla toteuttaa mainostekstiään varsinaisten asukkaidensa sekä kesäasukkaiden hyväksi.

Hakemuksen vesiskoottereiden kieltoon voi tehdä kunta tai yhteisö tai vesialueen omistaja, tai yksityinen henkilö, jota asia koskee.

Onko Pro Kivijärvi -yhdistys kenties sopiva yhteisö ajamaan asiaa? Huolen Kivijärvien tulevaisuudesta voi käsittää ympäristökysymyksissä myös entistä laajemmin. Kaikista paras vaihtoehto on mielestäni kunnan itsensä aktivoituminen asian tiimoilta.

ESKO TURKKA

erä- ja luonto-opas

Luumäki

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Luumäen Lehden ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.