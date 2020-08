Eksote yhtyy THL:n kasvomaskisuositukseen – maskien jakelu vähävaraisille käynnistynee ensi viikolla – jakelusta vastaava Eksote tiedottaa asiasta tarkemmin myöhemmin

0

Eksote tiedottaa suosittavansa kasvomaskien käyttöä joukkoliikenteessä Etelä-Karjalan alueella Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjeiden mukaisesti.

Ensisijaisen tärkeää on edelleen noudattaa 1–2 metrin turvavälejä aina kun mahdollista, pestä käsiä, yskiä hihaan tai kertakäyttöiseen nenäliinaan sekä välttää kasvojen koskettelua.

Jos ei turvaväliä ole mahdollista pitää, kuten esimerkiksi joukkoliikenteessä, niin kasvomaskien käyttöä suositellaan.

Maskisuositus joukkoliikenteessä koskee Etelä-Karjalan aluetta, missä todettiin tiistaina 11. elokuuta yksi koronavirustartunta.

Valtakunnallinen suositus on, että kansalaiset hankkivat kasvomaskit itse. Kasvomaskien jakelu vähävaraisille pyritään käynnistämään Eksoten alueella ensi viikon aikana. Asiasta tiedotetaan uudestaan heti, kun jakelu on saatu organisoitua.

Eksoten mukaan koronaviruksen tämänhetkinen tartuntatilanne ei vaadi Etelä-Karjalan alueella pikaisia toimia kasvomaskien osalta.

THL suosittaa maskin käyttöä yli 15-vuotiaille, kun

olet joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja ei aina voida välttää

olet matkalla koronavirustestiin ja kun odotat testin tulosta ja sinulla on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella

palaat riskialueelta Suomeen ja siirryt maahantulopaikasta, kuten lentokentältä, karanteeniin ja lisäksi, jos sinulla on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

Kasvomaskia voi käyttää edelleen myös muissa tilanteissa, jos turvavälien pitäminen on mahdotonta.

