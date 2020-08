Pääkirjoitus: Turvallinen koulumatka on aikuisten vastuulla

0

Syyslukukausi on käynnistynyt Luumäellä tänään. Koulun alkaminen tarkoittaa samalla paluuta arkeen siinä määrin kuin se näinä poikkeuksellisina aikoina on mahdollista. Koronakaan ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että erityisesti kevyttä liikennettä on taas totuttua enemmän. Näin ollen autoilijoiden on terävöitettävä jälleen aistejaan. Tarkkuutta ja herkkyyttä tarvitaan erityisesti koulualueilla ja niiden läheisyydessä sekä tieosuuksilla, joilla ei ole kevyen liikenteen väylää.

Liikenneturva muistuttaa, että lasten turvallinen koulumatka on aikuisten vastuulla. Tarkkana on oltava varsinkin suojateillä. Suomen autokoululiitosta huomautetaan, että vastuullisesta liikennekäyttäytymisestä muistuttaminen on erityisen tarpeellista tänä syksynä. Suomen liikenneturvallisuus on liiton mukaan huolestuttavasti heikentynyt ja suhtautuminen nopeusrajoituksiin on ollut useissa yhteyksissä välinpitämätöntä.

Luumäen kunnan sivistystoimenjohtaja Kai Könönen ja Kangasvarren koulun uusi rehtori Jaana Nalli pohtivat Luumäen Lehdessä (13.8.) koulutyön aloittamista koronan varjossa. Tilanne on haastava, sillä vastuu on iso eikä epävarmuuden tunteelta voi välttyä.

Kouluarki on asettunut kevään jälkeen uuteen normaaliin. Huomioitavaa ja valvottavaa on tavallista enemmän. Yhteisöllisyydestä joudutaan tinkimään, mutta luonnollisesti lasten terveys ajaa sen edelle. On kuitenkin hyvä, että lähiopetus mahdollistuu. Se on erityisen tärkeää nuorimmille oppilaille. Nallin mukaan töitä aloitellaan Kangasvarren koululla positiivisessa hengessä. Niin kuin pitääkin.

